COLUMN. De week van Winnie uit ‘Blind Getrouwd': “Ik vraag me af of het huwelijk van Veerle en Sven te redden valt”

Ik herinner het me alsof het gisteren was: de dag dat ik Jonah ontmoette. Allebei wat onwennig en zenuwachtig, maar er was meteen een klik en we gingen met veel goesting ons ‘Blind Getrouwd’-avontuur aan. Meer dan een jaar later volgen we het wel en wee van de nieuwe kandidaten. Wekelijks zitten Jonah en ik voor de buis om herinneringen op te halen. We herkennen ons heel erg in Candice en Marijn: zij zitten ook direct op een roze wolk. Zo schattig! Ik kan niet inschatten of ze al echt verliefd zijn, maar het is mooi hoe ze zich openstellen voor elkaar. Ze hebben zichtbaar een emotionele en fysieke connectie. Kleine aanrakingen helpen om je verbonden te voelen, dat hebben Jonah en ik destijds ook ervaren. Op tv leek het alsof we niet van elkaar konden afblijven, maar achter de schermen hadden we natuurlijk ook veel diepe gesprekken. Het stemt me blij dat Marijn aangeeft goed met Candice te kunnen praten, want we zien nu vooral romantische beelden. Dat is natuurlijk leuker voor de kijker. Doe zo verder, dan komt het zeker goed tussen jullie!