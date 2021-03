COLUMN. De week van Winnie uit ‘Blind Getrouwd': “Apart slapen als pasgetrouwd koppel is geen goed idee”

ShowbizzWinnie Bogaerts (29) is al meer dan een jaar getrouwd met Jonah Hulselmans (30). Zij tellen ongeduldig af naar hun verhuis midden april, na een jaar vol verbouwingswerken. De komende weken geeft Winnie in deze column een update over hun relatie én haar ongezouten mening over de huidige ‘Blind Getrouwd’-kandidaten. Het gebrek aan complimenten dat ze bij sommigen bespeurt hoeft volgens haar niets te betekenen. “Geloof me, Jonah gooide in het begin ook meer met complimentjes dan ik.”