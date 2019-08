COLUMN. De week van Véronique De Kock: “Mijn ouders vergezellen ons altijd op gezinsvakanties”



Redactie

11 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Véronique De Kock (42) is sinds 1 juni een getrouwde vrouw. De gewezen Miss België is die dag samen met haar man Manuel begonnen aan een nieuw hoofdstuk, waarin net als altijd haar zonen Sébastien en Maximilien wel de belangrijkste rollen vertolken. In deze slotcolumn van Story vertelt Véronique voor een laatste keer over haar zomer.

Vliegangst is mij totaal vreemd. Gelukkig maar, want ik heb intussen al meer dan de helft van de wereld gezien en dat zijn ervaringen die ik niet had willen missen. Mijn mama daarentegen heeft een heilige schrik van vliegen. Maar aangezien we een huisje hebben gehuurd in het zuiden van Spanje, zat er voor haar niets anders op dan die angst te overwinnen. Met succes, al heeft ze vlak voor het boarden een kalmeermiddel genomen en een glaasje bubbels gedronken. Ik had haar aangeraden om aan boord nog een glas te bestellen, maar helaas was de champagne op. Gelukkig was papa met haar mee. Stiekem had ik medelijden met hem, want hij moest zich wel over haar ontfermen. Maar alles is heel goed verlopen. Nadien kreeg ik foto’s doorgestuurd van hoe mama blij aan het raam zat.

Mama heeft nu ondervonden dat een vliegtuigreis wel meevalt. Daarom ben ik van plan om binnenkort met haar een verre reis te maken. Ik zou haar graag meenemen naar Bali. Mama en ik hebben altijd een heel hechte band gehad. Ik kon en kan altijd op haar rekenen. Voor mij is het dus ook logisch dat ze meereist op onze gezinsvakanties. Mijn grootouders gingen destijds trouwens ook altijd mee. Je hebt natuurlijk minder privacy, maar dat weegt niet op tegen de gezelligheid.

(lees verder onder de foto)

Ondertussen zijn er al reclamefolders vol schoolspullen in mijn brievenbus beland. En ik ga dan meteen alle benodigdheden voor mijn zonen kopen. Anders is er minder keuze, en ik heb ook graag dat alles mooi op tijd klaarligt. Als ik alles last minute moet regelen, bezorgt mij dat stress. Ringmappen, kaftpapier, etiketten, vulpennen... Ik heb het allemaal graag tijdig in huis. Aan de kassa schrik ik wel telkens van de rekening. Al is het ook een beetje mijn eigen schuld, ik koop elk jaar alles nieuw. Maar neem nu de rugzak van Sébastien: die hangt op het einde van elk schooljaar nog met haken en ogen aan elkaar. En hij wil ook steeds een nieuwe, hij is erg modegevoelig. Hij kiest vrij neutrale spullen die hij personaliseert met coole stickers.

Maximilien is dan weer nog helemaal in de ban van superhelden. Op twee september gaat hij naar het eerste leerjaar. Zo spannend! Hij heeft keiveel zin om bij te leren, dus dat komt goed. Voor mij zal het moeilijker zijn. Zo’n nieuw hoofdstuk in zijn leven... Die eerste schooldag ga ik zeker een traantje wegpinken. Maar laat ons daar nu nog niet aan denken en vooral nog genieten van de vakantie!