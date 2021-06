COLUMN. De week van Magali van de Planckaerts: “Voor Junior is het einde van zijn revalidatie nog niet in zicht”

“Eén maand na zijn zware val tijdens het motorcrossen, is voor Junior het einde van zijn revalidatie nog niet in zicht. Hij zal nog twee tot vijf maanden moeten doorbijten en zijn droom als rallypiloot nog wat moeten uitstellen. Zelfs op krukken gaat stappen nog moeizaam. Hij is een beetje depri, nu hij niets kan doen. Begrijpelijk. Drie zomers geleden zat ik met een gebroken voet thuis, na een domme valpartij in de tuin. Niet voor mijn gezin kunnen zorgen vond ik vreselijk. Maar humor is het beste medicijn en Junior is de plezante nonkel in de familie. Hij is niet de grootste prater, maar zorgt altijd voor plezier. Hij was amper zes toen ik hem leerde kennen, waardoor ik het gevoel heb dat hij ook mijn ‘broertje’ is.”