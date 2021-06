COLUMN. De week van Magali van de Planckaerts: “Ik voel dat onze kinderen en ikzelf in een dipje zitten”

TV 'Villa Sporza' houdt het sober na Deens drama

6:15 Het moest een groot feest worden, zaterdag bij 'Villa Sporza' onder de VRT-toren. Het was de eerste match van onze Rode Duivels én dan wonnen ze nog ook. Het beperkte publiek, opgedeeld in bubbels, was er alleszins klaar voor: dolenthousiast en uitgedost in de Belgische driekleur. Maar nadat de Deense voetballer Christian Eriksen eerder op de dag een hartstilstand kreeg en even tussen leven en dood zweefde, hield de openbare omroep het uit respect sober.