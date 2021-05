COLUMN. De week van Magali van de Planckaerts: “De kinderen zien het zitten om in Frankrijk naar school te gaan”

“Het is alweer van de paasvakantie geleden dat we met ons gezin in Frankrijk waren. Met een beetje heimwee denk ik terug aan het fantastische verrassingsontbijt op het dakterras van ons kasteel dat Francesco en Christopher voor ons hadden klaargemaakt. Francesco zou wat vaker een romantisch gebaar mogen doen. Liefste Francesco, wanneer verwen je me nog eens met een massage op onze professionele tafel? Dat doet echt heel veel deugd wanneer ik moe ben. De Magali-kamer in ons kasteel krijgt trouwens een zen-inrichting, met natuurlijke kleuren en een ligbad in het midden van de kamer.”