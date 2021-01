COLUMN. De week van Kelly Pfaff: “Papa krijgt nog elk jaar een winterpakket vanuit Duitsland”

Royalty Boze halfzus van Meghan Markle komt met ‘pestbio­gra­fie’: “Ik zal vele geheimen over haar onthullen”

10:00 Samantha Markle (56), de halfzus van hertogin Meghan (36), brengt binnenkort haar memoires uit. Het boek, getiteld ‘The Diary Of Princess Pushy’s Sister', verschijnt op 17 januari in de winkels in de Verenigde Staten.