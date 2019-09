COLUMN. De week van Chris Van Tongelen: “Plots bleek mijn tv-dochter zwanger” Redactie

14 september 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Chris Van Tongelen (51) is niet weg te denken uit de Vlaamse showbusiness. Acteur, Romeo-zanger, componist en papa van drie: hij lijkt alle rollen moeiteloos te combineren. In deze column van Story geeft hij ons een blik achter de schermen van zijn drukke zomermaanden.

“‘t Is weer voorbij die mooie zomer. Maar echt kalmer wordt het niet. Tot het einde van het jaar hebben we veel optredens met De Romeo’s, vooral in het weekend, en tijdens de week hou ik me bezig met de productie van de musicalvoorstellingen ‘De Prinses en de Toverspiegel’, ‘Madagascar’ en ‘The Best of Musicals’. Van ‘s morgens tot ‘s avonds ben ik daar zoet mee. Ondanks de start van het nieuwe tv-seizoen moet ik dus veel programma’s aan mij voorbij laten gaan. Ik ben sowieso geen groot tv-kijker. Mijn vriendin Annelies daarentegen... Zij kijkt zelfs naar ‘Familie’ én ‘Thuis’. ‘Thuis’ volgt ze al van kleins af, ‘Familie’ pas de laatste jaren. Dat kwam niet door mij, nee, wel door haar werk bij de bijzondere jeugdzorg: al die jongeren keken ernaar. Heel toevallig heb ik onlangs ook nog eens een aflevering meegepikt. En wat voor een! Mijn tv-vader veroorzaakte net een ongeval en mijn tv-dochter bleek plots zwanger...”

“Annelies en ik zijn wél grote Netflix-kijkers. Zodra het weer het afgelopen zomer liet afweten, zijn we ‘La casa de papel’ beginnen te bingewatchen. Momenteel volgen we ‘Designated Survivor’, een politieke dramaserie over een kabinetslid dat plots president van de VS wordt. Een goede serie moet mij voortdurend weten te verrassen. Televisie kijk ik altijd vanuit de zetel, nooit in de slaapkamer. Daar mag altijd een drankje bij, water of cola, maar van tijd tot tijd ook een gin-tonic. Tijdens het tv-kijken hou ik wel altijd mijn gsm binnen handbereik.”

“Wie ik ook graag bezig zie op tv is Luk Alloo. Die is nu te zien in ‘(h)Alloomedia’ maar ook in ‘Alloo bij de Wegpolitie’. Daar steek ik regelmatig nog iets op. Zo was ik vergeten dat een inschrijvingsbewijs uit twee delen bestaat en dat je één deel daarvan thuis moet laten. Ik ben ook benieuwd naar het vervolg van ‘Alloo bij...’ Luk mag altijd De Romeo’s eens komen volgen. Voor ‘Liefde voor Muziek’ mogen ze ons trouwens ook bellen – wel niet pas drie maanden op voorhand, want dat lukt niet met onze agenda. Ik heb al artiesten in dat programma gezien van wie ik nog nooit had gehoord, dus kunnen ze evengoed mensen aan boord halen die populair zijn.”

“Tot slot doe ik nog eens een warme oproep om massaal te stemmen op De Romeo’s in de categorie ‘Favoriete Zanger’ voor de Story Showbizz Awards op 30 november in Gent. Gunther, Davy en ik vinden het een eer dat we genomineerd zijn. Na een fantastisch jaar zou dat de kers op de taart zijn. Maar met Niels Destadsbader hebben we natuurlijk zware concurrentie. Ach, mogen deelnemen is echt bijna even belangrijk als winnen.”

Tot volgende week!