COLUMN. De week van Chris Van Tongelen: “Mijn dochter speelt als danseres mee in ‘#LikeMe’” Redactie

01 september 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Chris Van Tongelen (51) is niet weg te denken uit de Vlaamse showbusiness. Acteur, Romeo-zanger, componist en papa van drie: hij lijkt alle rollen moeiteloos te combineren. In deze column van Story geeft hij ons een blik achter de schermen van zijn drukke zomermaanden.

Maandag rinkelt de schoolbel weer voor meer dan een miljoen kinderen en jongeren. Eén van hen is mijn dochter Lila-Jane. Zij is er helemaal klaar voor. Haar studieboeken zijn besteld en aan huis geleverd, en het kaftpapier is gekocht. Dat ziet er trouwens opvallend kleurrijk uit. Vorig jaar heeft Lila nog kaftpapier gekocht in Amerika toen ze daar op reis was met haar mama. Ja, ze wilde iets unieks hebben. Maar het kaften kan nu beginnen en dat neem ik met veel plezier op mij. Ik probeer het haar wel zelf te laten doen, helaas zonder succes. Maar ik help mijn dochter waar nodig. Ook tijdens het jaar ben ik heel betrokken bij het schoolgebeuren. Ik heb wel het geluk dat Lila een heel goede en zelfstandige leerlinge is. Ik moet niet achter haar veren zitten.

Lila gaat naar het tweede middelbaar Latijn. Zolang ze het kan en wil doen, moet ze het zeker blijven doen. Zelf heb ik ook twee jaar Latijn gevolgd, maar nadien ben ik overgeschakeld naar Moderne Talen. Ik ging wel graag naar school, maar deed er geen klop voor. En dus is het uiteindelijk ook niet goed afgelopen voor mij. Op den duur was ik schoolmoe en heb ik mijn zesde middelbaar niet afgemaakt. Op dat vlak ben ik een slecht voorbeeld. Ergens heb ik er wel spijt van dat ik geen middelbaar diploma op zak heb, maar daardoor kon ik wel veel vroeger beginnen te werken en doe ik nu wat ik graag doe. Het is dus allemaal goed gekomen met mij, maar toch zou ik tegen alle ouders willen zeggen: kijk er streng op toe dat je kinderen goed studeren.

Onlangs zijn de opnames voor het tweede seizoen van de Ketnetreeks #LikeMe begonnen. Ook Lila zal daarin te zien zijn als één van de vaste danseressen. Dansen is haar lang leven. Dus heeft ze haar stoute (dans)schoenen aangetrokken en heeft ze auditie gedaan. Met succes. Al heel de zomer heeft ze ontzettend veel gerepeteerd, maar ze doet het zo graag. En papa mocht voor taxi spelen, maar dat doe ik met veel plezier. #LikeMe is echt een fantastische reeks met een hoog musicalgehalte en je begrijpt dat ik daar van hou. Dat ze bovendien Nederlandstalige klassiekers in een nieuw jasje steken, vind ik helemaal top. Misschien valt ons met De Romeo’s ook nog weleens die eer te beurt.

Tot volgende week!