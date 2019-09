COLUMN. De week van Chris Van Tongelen: “Er schuilt geen nieuwe man in mij” Redactie

Bron: Story 0 Showbizz Chris Van Tongelen (51) is niet weg te denken uit de Vlaamse showbusiness. Acteur, Romeo-zanger, componist en papa van drie: hij lijkt alle rollen moeiteloos te combineren. In deze column van Story geeft hij ons een blik achter de schermen van zijn drukke zomermaanden.

“Mijn dochter Lila-Jane logeert de komende drie weken fulltime bij Annelies en mij, omdat haar mama Brigitte de productie doet van de Duitse versie van de musical ‘Dans der Vampieren’. Zalig om Lila zoveel te kunnen zien, maar al snel besef je dat ook je kind een drukke agenda heeft. Zo danst mijn dochter drie keer per week bij Fabric Magic, het productiehuis achter de Ketnet-reeks ‘#LikeMe’. Dat betekent dus dikwijls ‘taxi papa’. Ook sta ik ’s morgens om zeven uur op om Lila naar school te brengen en wil ik ze zoveel mogelijk van school halen. Daar wil ik zo min mogelijk andere mensen mee lastigvallen. Velen vinden het normaal om steeds een beroep te doen op de grootouders of de partner, maar ik beschouw dat niet als een evidentie. En dus probeer ik mijn vergaderingen zoveel mogelijk te plannen in functie van Lila. Alleen lukt het soms echt niet en moet ik toch eens gaan aankloppen bij haar broer Toon, de opa of zelfs Annelies.”

“Drie man in huis betekent ook veel meer eten voorzien. En geloof me: Lila eet de oren van mijn hoofd. Ze zit natuurlijk in haar volle ontwikkeling en groei. En omdat ze veel sport, kan ze aardig wat naar binnen steken. Dus ik mag mijn beste kookkunsten bovenhalen achter het fornuis. Iets wat eigenlijk niet zo vaak gebeurt, want meestal gaan we uiteten. Maar Lila gaat niet graag op restaurant voor een uurtje. En zeker niet elke dag, want ze moet ook nog leren. Dus maak ik zelf vers eten klaar. Heel basic. Lila eet graag wortel- en spinaziepuree met worst of een stukje kipfilet. Gelukkig maar, want er schuilt geen nieuwe man in mij. Meestal doet ons moeder de was en de plas.”

“Omdat mijn nieuwe huis nog niet helemaal af is, staat Lila’s bed bij ons in de slaapkamer. En ze vindt dat best wel leuk. Als Annelies ’s nachts moet werken, kruipt ze zelfs bij mij in bed. Heel plezant. En het is ook maar voor een korte periode, hé. Kijk, ik bekijk het alsof we op vakantie zijn. Dan slaapt iedereen ook samen op één kamer. En ons huis is groot genoeg, dus ze heeft nog voldoende andere plekjes die ze kan inpalmen. Maar meestal zit ze toch bij ons in de zetel en kijken we samen televisie. Vorige week is Annelies ook begonnen op haar nieuwe werk. Door herstructureringen op haar voormalig werk bij bijzondere jeugdzorg in Kuurne, heeft ze zelf de beslissing genomen om er op te stappen en iets te zoeken dichter bij Putte, waar we nu wonen. En dat heeft ze gevonden als opvoedster in een internaat. In plaats van anderhalf uur te moeten rijden, is het nu slechts tien minuten. Zalig. Veel minder stresserend voor haar. Binnenkort gaan we zeker een flesje champagne kraken om dat te vieren!”

