COLUMN. De week van Anouk Matton: “Ik blijf het moeilijk vinden om mezelf mama te noemen”

En... actie! Vorige week ben ik naar de set geweest van ‘Hazard’, de nieuwe Vlaamse actiekomedie met mijn man Dimi in de hoofdrol. Ik was nog nooit op een professionele filmset geweest. Al dat materiaal, al die mensen, dat was behoorlijk indrukwekkend. Al was ik natuurlijk het meest onder de indruk van Dimi. Ik vond het zo cool om hem in actie te zien, cruisend in zijn gele ‘johnnybak’, inclusief zijn bijbehorend trainingspak. Niet meteen mijn favoriete kledingstijl, maar het past perfect bij zijn rol in de film. Van zijn korte haren ben ik dan weer wel heel grote fan. Die look mag hij zeker houden. Ja, Dimi amuseert zich enorm op de set. Voor hem is dit een droom die uitkomt. En door corona kon hij er ook tijd voor vrijmaken. Vooraf heeft hij zelfs wat acteerlessen gevolgd bij Matteo Simoni. Dan zaten ze samen in de wagen op de oprit te oefenen. Zelf sluit ik acteren zeker niet uit voor de toekomst. Dimi kan het mij nu alleszins leren, net als het dj’en destijds.