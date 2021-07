COLUMN. De week van Anouk Matton: “Er zijn al heel wat zwangerschapskilo’s af, zonder moeite”

Nee, ik kan het nog altijd niet vatten dat ik mama ben. Het blijft surreëel dat ik een kindje op de wereld heb gezet met de man van wie ik zoveel hou. Anderzijds voel ik een enorm aanwezig moedergevoel. Ik ben continu bezorgd. Bij het minste geluid van de kleine denk ik meteen: is alles oké? En ga ik eens kijken. Ja, ik wil natuurlijk dat onze zoon blij en gelukkig is. Onvoorwaardelijke liefde, ik weet nu wat het is. Het slaaptekort hakt er wel al serieus in. Ik ben sneller slechtgezind en kan kort van stof zijn. Arme, Dimi! Hij slaapt wel door het gehuil van London heen, ook al ligt de baby in een mandje naast ons bed. Ik daarentegen word altijd wakker en ben dus meestal degene die opstaat.