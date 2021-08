COLUMN. De week van Anouk Matton: “Dit keer sta ik eens op de voorgrond, en niet Dimitri”

‘Anouk Matton Privé’. Zo heet mijn eigen realityreeks die later op VTM 2 te zien zal zijn. Al meer dan twee maanden word ik gevolgd door een televisieploeg. In het begin was het wel wennen, zo’n camera in je kielzog, maar ondertussen ben ik het al gewoon en is het superleuk, ook al zijn het best lange en zware dagen. Zeker omdat ze zijn beginnen te filmen tijdens mijn laatste maand zwangerschap en nu de eerste maand als mama, toch twee ingrijpende fases in je leven. Maar dat is net de reden waarom ik, na lang nadenken, toch ja heb gezegd op het voorstel van productiehuis 100.000Volts. Alles ligt nu vast op beeld, zodat ik het later met London kan herbekijken.