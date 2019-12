COLUMN. De week van Anke Buckinx: “Thuis is de romantiek even ver weg” Redactie

13 december 2019

06u00

Bron: Story 1 Showbizz Joe-presentatrice Anke Buckinx (39) houdt tijdens haar ochtendshow met Sven Ornelis de luisteraars op de hoogte van haar ‘Kerstkrokettendieet’. Het doel: tegen de feestdagen haar resterende zwangerschapskilo’s verliezen. In haar column in Story brengt ze verslag uit over die strijd die voor veel vrouwen o zo herkenbaar is.

“Nooit gedacht dat ik schijfjes komkommer op een dag nog zou beschouwen als mijn nieuwe koekjes, en blauwe bessen als mijn nieuwe snoep. Gezond eten is voor mij een hele stap, maar wel één die stilaan z’n vruchten afwerpt. Nu ik na een week ongeveer twee kilo ben afgevallen, kan ik mijn geluk al niet op! Al is het doorbijten, hoor. Af en toe hunker ik echt naar slechte zoetigheid, en dan drink ik een glas Cola Zero. Naast kilo’s verliezen heb ik nog een ander voornemen voor het nieuwe jaar: een betere balans vinden tussen werk en gezin. Momenteel werk ik meer dan voltijds, en dat wordt me soms te veel. Elke avond in bed denk ik: weer een dag overleefd! Begrijp me niet verkeerd, ik ben heel gelukkig, maar ik mis gewoon tijd. Om het huishouden op orde te brengen bijvoorbeeld, of administratie te regelen… En ik hoor regelmatig twee volle wasmanden roepen: ‘Plooi mij op!’”

“Door mijn drukke agenda zijn mijn lief en ik in een fase beland dat we ons eerder collega’s dan geliefden voelen. We zijn alleen maar bezig met praktische zaken: Tom doet de ochtendshift, ik de avondshift. Het is een heel heftige periode in ons leven, en toegegeven: Tom krijgt het af en toe hard te verduren – als ik plots een acute stressaanval krijg. Gelukkig begrijpt hij dat we door slaapgebrek allebei op ons tandvlees leven en is hij nuchter genoeg om te weten dat het maar tijdelijk is. Maar de romantiek is bij ons even ver te zoeken. Ik moet soms echt moeite doen om mijn lief een fatsoenlijke kus te geven voor ik ga slapen. Daarom: in 2020 wil ik maandelijks op date met Tom, en plannen we zeker een citytrip.”

“Tussen alle uren hard werken, luiers verversen en borstvoeding geven door, geniet ik wél met volle teugen van de mooie momenten met Max en Lou. Ondanks de slapeloze nachten ben ik smoorverliefd op onze zoon. En als ik zie hoe Lou in de wolken is met haar cadeaus van de Sint, smelt ik helemaal weg. En de poppen en roze glitterjurken die ik in de pakjesperiode nooit van mijn mama kreeg – ze gaf me meestal nuttige geschenken zoals een Dikke Van Dale of een rekenmachine – koop ik nu lekker voor onze dochter. Kan ik er ook nog mee spelen! :-)

Tot volgende week!”