COLUMN. De week van Anke Buckinx: “Met kerst overdrijven we niet met cadeaus”

Redactie

20 december 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Joe-presentatrice Anke Buckinx (39) houdt tijdens haar ochtendshow met Sven Ornelis de luisteraars op de hoogte van haar ‘Kerstkrokettendieet’. Het doel: tegen de feestdagen haar resterende zwangerschapskilo’s verliezen. In haar column brengt ze verslag uit over die strijd die voor veel vrouwen o zo herkenbaar is.

“Nog een kleine week en ik zit aan de kersttafel met mijn familie en vrienden. Ik ben best tevreden over het resultaat van mijn kerstkrokettendieet. Oké, het gaat traag, maar ik wil mezelf ook niet uithongeren, daar word ik kregelig van. Eigenlijk ontzeg ik me niks, maar eet ik gewoon de helft minder van wat ik vroeger at. En ik probeer ook na zeven uur ’s avonds niet meer te eten. Mijn lief en Lou eten dan met z’n tweeën, terwijl ik de boterhammen voor de volgende dag smeer. Dan zitten we toch gezellig samen.”

“We genieten ook volop van de kerstsfeer in huis. Lou heeft me goed geholpen met de kerstboom versieren, er is zelfs geen enkele bal gesneuveld. Er liggen alleen nog geen cadeautjes onder. Daarin ben ik elk jaar heel laat. Kerstdag vieren we altijd met de familie van mijn moeder. Dan trekken we kaartjes om te weten voor wie we een cadeau moeten kopen. Maar ik ben nu al voor het derde jaar op rij vergeten voor wie ik een geschenk moest kopen… Dus zal het een universeel cadeau worden met een hoger prijskaartje om dat goed te maken! Omdat de Sint al zoveel brengt, overdrijven we niet met kerst. Lou is vooral blij als ze vele kleine geschenkjes mag uitpakken.”

“Voor kerst doe ik mezelf een fotoprinter cadeau, zodat ik zelf thuis foto’s kan afdrukken om op te hangen. Tom en ik geven elkaar zelden cadeaus, behalve grote clichés zoals parfum. Als we iets willen, kopen we het gewoon zelf. En met verjaardagen plannen we meestal een weekendje weg. Op mijn 38ste verjaardag vroeg Tom me totaal onverwacht ten huwelijk, het mooiste cadeau ooit. Trouwen zal volgend jaar niet meer lukken, vrees ik. Omdat Max zo’n slechte slaper is, ben ik te moe om een huwelijk te organiseren. Dus stellen we het uit naar 2021. Maar niet getreurd: volgend jaar wordt sowieso een feestjaar. In de zomer mag ik 40 kaarsjes uitblazen, en samen met enkele vriendinnen die ook 40 worden, ga ik enkele Europese steden onveilig maken om het te vieren. Fun verzekerd!

Tot volgende week!”