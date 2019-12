COLUMN. De week van Anke Buckinx: “Ik heb voor

07 december 2019

Bron: Story 0 Showbizz Vorige week kondigde Joe-presentatrice Anke Buckinx (39) tijdens haar ochtendshow met Sven Ornelis aan dat ze een ‘Kerstkrokettendieet’ gaat volgen. Het doel: tegen de feestdagen haar resterende zwangerschapskilo’s verliezen. In Story brengt ze de komende weken verslag uit over die strijd die voor veel vrouwen o zo herkenbaar is.

“Het is intussen zes maanden geleden dat ik voor de tweede keer mama werd, van mijn zoontje Max, maar de sporen van mijn zwangerschap zijn nog een beetje zichtbaar. In totaal kwam ik zo’n dertig kilo aan en ik weeg er nog steeds acht te veel. Géén wereldramp, I know, maar ik zou zo graag weer in mijn ‘oude’ kleren passen. Aan de kersttafel heb ik geen zin om calorieën te tellen, daarom pak ik mijn overtollige kilootjes nú aan. De komende weken ga ik gezond eten, veel water drinken en zo weinig mogelijk snoepen. Gedaan met chips, chocolade, ijsjes, cola light en frietjes! En met dat laatste heb ik het superlastig, want Belgische frietjes zijn het liefste wat ik eet. Als kind en tijdens mijn jeugd at ik ze dagelijks, mijn ouders hadden toen dan ook een frituur... Kun je geloven dat ik pas vorige week voor het eerst een salade zónder frieten heb besteld op restaurant?”

“Heel eerlijk: mijn eerste dieetweek was al ‘gene vette’, haha. Ik verloor amper honderd gram! Je kan je dus wel voorstellen dat ik best teleurgesteld ben. Oké, ik heb één keer gezondigd – met een eclair op het werk. Maar verder heb ik me echt wel massa’s lekkere dingen ontzegd. En de onderbroken nachten – Max wordt nog om de twee uur wakker – helpen natuurlijk ook niet echt. Door te weinig slaap heb ik de neiging om (nog) meer te eten en toch sneller naar suiker te grijpen. Ik probeer nochtans bewuster om te gaan met wat ik eet. Niet meer zomaar stoppen aan een tankstation voor twee chocoladerepen. Of gedachteloos chips of popcorn verorberen achter mijn computer. Ik bewaar zelfs flink mijn afstand tot de mand met sintchocolade.”

“Om mezelf extra te motiveren ga ik in de radiostudio elke ochtend op de weegschaal staan en vertel ik mijn gewicht eerlijk aan de Joe-luisteraars. Het is best confronterend om zoiets persoonlijks te delen met heel Vlaanderen, maar ik hoop dat het mij zal helpen om vol te houden. En wat héél tof is: keiveel luisteraars doen ook mee aan mijn ‘Kerstkrokettendieet’. Ook zij willen graag een paar kilo’s minder wegen tegen 25 december. Ze sturen me zelfs foto’s van zichzelf op hún weegschaal.”

“Ik word ook megagoed gesteund door mijn radiocollega Sven Ornelis. Hij verloor zelf ooit veertig kilo. Sven raadt me aan om zoveel mogelijk te wandelen, maar hij moet natuurlijk niet elke dag om halfvier aan de schoolpoort staan. Hoe hard ik ook mijn best doe, ik heb écht geen tijd om te sporten. Ik werk op dit moment zowel voor radio en televisie als voor de krant en daarnaast heb ik een dochter van vier en een baby in huis. En mijn verloofde Tom moet ’s avonds laat werken. Wat ik wél doe: mijn kinderen te voet van school halen, en verplaatsingen in het centrum van mijn woonplaats Hasselt met de fiets doen. Maar om zelf vers te koken heb ik weinig tijd. De gezonde afhaalmaaltijden van Gezondigd in Hasselt én de culinaire hulp van mijn schoonouders zijn dan gelukkig wel een godsgeschenk...

Tot volgende week!”