COLUMN. De week van Andy Peelman: "Met dit weer zit ik vaak met muts en sjaal in de auto"

23 november 2019

06u00

Andy Peelman smeedt het ijzer als het heet is. Dat betekent dat de agenda van de ster uit 'De Buurtpolitie' eivol zit, net nu hij vader is geworden. En ook al geniet hij met volle teugen, de acteur beseft dat hij het evenwicht tussen werk en privé moet herstellen.

“‘Baby, it’s cold outside’. En ik was mentaal nog helemaal niet klaar voor die koude! We hebben lange tijd nog ‘warme’ temperaturen gehad en plots is het kwik fameus gedaald. Met als gevolg dat ik al enkele weken met een verkoudheid zit. Ach, iedereen loopt tegenwoordig te hoesten en snotteren. Maar ik raak er maar niet vanaf. Ik zit zelfs met mijn muts en sjaal aan in de wagen. Ik ben nochtans verwend, want de auto staat in de garage waar het lekker warm is. Maar toch heb ik liever koud dan regen. In de kou kan je nog warm ingeduffeld een herfstwandeling maken.”

“In de radiostudio van MNM was het dan weer lekker warm. Vorige week ben ik op bezoek geweest bij dj Tom De Cock om tekst en uitleg te geven over mijn VTM-programma ‘Andy op Patrouille’. En het was heel gezellig. Ook straf dat Tom zo’n hele show kan volpraten. Daarvoor moet je toch uit het juiste hout gesneden zijn. Nu, ik babbel zelf ook wel vlot, maar ik kan mijn Aalsterse tongval moeilijk verstoppen, hé. De muziek op MNM vind ik trouwens top. Al luister ik eigenlijk wel graag naar alle genres: van Vlaams over klassiek tot hardrock. Als ik alleen in de wagen zit, durf ik zelfs schaamteloos mee te zingen. Daar geneer ik me niet voor, hoor! Ook al levert het ongetwijfeld grappige taferelen op.”

“Ook ga ik regelmatig met vrienden naar een discotheek. Daar hangt altijd een leuke sfeer en we amuseren ons steeds enorm. Ik ben iemand die graag lacht, zevert en plezier maakt. Alleen denken sommigen dan dat ik dronken ben. Wel vervelend... Ik heb het al meegemaakt dat een jonge vrouw me aansprak: ‘Amai, moet jij het voorbeeld niet geven?’ Ik was aan de grond genageld. Het is niet omdat ik bekend ben, dat ik niet eens een wodka-Red Bull mag drinken. En zelfs al ben ik dan straalbezopen en stap ik in een taxi: wat is het probleem? Op dat vlak zijn mensen heel kortzichtig. Of ze denken dat ik geen bier drink omdat ik bij de politie werk. Nee, ik lust dat gewoon niet. Witte wijn, een martini of Hoegaarden Rosé wel. Maar ik kan me perfect amuseren zonder één druppel alcohol te drinken.”

“Over feesten gesproken: ik kijk enorm uit naar de tiende editie van de Story Showbizz Awards. Dat feest staat in mijn top drie van beste party’s. Echt waar. Altijd dikke ambiance, lekker eten, goede muziek, toffe show... En wie weet win ik dit jaar een award, want ik ben genomineerd in de categorieën ‘Man naar ons hart’ en ‘Favoriete acteur’. Al een paar jaar na mekaar, maar ik heb nog nooit gewonnen. Maar het is niet omdat ik niet win, dat heel mijn avond verpest is, hoor. Ik vind het al een eer om genomineerd te zijn en er is ook wel straffe ‘concurrentie’. Maar eindigen als tweede: dat is de story of my life!

Tot volgende week!”