COLUMN. De week van Andy Peelman: “Ik draag graag mijn steentje bij aan een betere wereld”

Redactie

29 november 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Andy Peelman smeedt het ijzer als het heet is. Dat betekent dat de agenda van de ster uit ‘De Buurtpolitie’ eivol zit, net nu hij vader is geworden. Het weerhoudt hem er niet van om zich ook belangeloos in te zetten voor verschillende goede doelen.

“Het is een fantastisch maar ook broodnodig project. En dus heb ik ook dit jaar weer mijn steentje bijgedragen aan Rode Neuzen Dag, een prachtig initiatief om jongeren mentaal weerbaarder te maken. Ik ben Rode Neuzen gaan verkopen, heb een portret van mezelf geveild en heb geholpen aan een speciale ‘Buurtpolitie’-kalender. Vorige week maandag ben ik nog samen met onder anderen Kris Wauters en Tia Hellebaut gaan volleyballen voor het goede doel. Dat was dikke ambiance. De zaal zat goed vol, het zal dus wel een aardig centje hebben opgebracht.”

“De problematiek van Rode Neuzen Dag is heel actueel, maar zelf heb ik als kind eigenlijk nooit met mezelf geworsteld. De tijden waren toen ook helemaal anders. Ik denk dat kinderen en jongeren het vandaag veel moeilijker hebben dan twintig jaar geleden. Ze krijgen zoveel meer indrukken te verwerken en daar spelen sociale media een grote rol in. Als je niet actief bent op Instagram, val je uit de boot bij je klasgenoten. Zit je er wel op, dan heb je de neiging om je te spiegelen aan mensen die zogezegd het perfecte leven leiden. Een heel moeilijke afweging.”

“Gelukkig hoeft mijn dochtertje zich daar nog geen zorgen over te maken. Feline is nog maar een paar maanden oud en produceert voorlopig alleen wat ‘innovatieve’ klanken. Mijn vrouw en ik willen haar later wel meegeven dat ze alles met ons kan bespreken. Als je kind met zijn of haar problemen thuis terecht kan, valt er toch al heel wat stress weg. Ik kon vroeger alles aan mijn moeder vertellen. Nog altijd trouwens, al probeer ik uiteraard mijn problemen eerst zelf op te lossen. Dat lukt meestal, en het sleutelwoord daarbij is: relativeren.”

“Goed in je vel zitten, is zo belangrijk, want het leven gaat al zo snel. Soms ook letterlijk, heb ik vorige week aan den lijve ervaren. Ik mocht namelijk een toertje rijden op het circuit van Zolder, samen met klanten van een bedrijf. Ik scheurde aan 180 kilometer per uur over de baan. Kicken! Het was meteen ook een goede voorbereiding op mijn deelname aan de 24 uur van Zolder volgend jaar. Ik weet nu dat ik nog wat aan mijn rijkunsten moet sleutelen, want soms dacht ik wel: ‘Andy, in die bocht had je beter wat vroeger geremd’. Snelheid is wel leuk, maar niet in het verkeer. Dat is veel te gevaarlijk. Vorige week ben ik ook op bezoek geweest bij verschillende scholen in Antwerpen om verkeersveiligheid in de verf te zetten. Hoe kinderen veilig naar school kunnen fietsen en wandelen. Je merkt het: ook ik draag graag mijn steentje bij aan een betere wereld.

Tot binnenkort!’

Wil je een gift doen aan Rode Neuzen Dag?

Rode Neuzen Dag wil jongeren mentaal, fysiek en sociaal sterker maken. Steun #generationstronger. Doe een gift aan het Rode Neuzen Fonds.