COLUMN. De week van Andy Peelman: “Feline was niet bang van de Sint. Helemaal haar papa!”

De week van Andy Peelman: "Feline was niet bang van de Sint. Helemaal haar papa!"

15 november 2019

10u00

Bron: Story 0 Showbizz Andy Peelman smeedt het ijzer als het heet is. Dat betekent dat de agenda van de ster uit ‘De Buurtpolitie’ eivol zit, net nu hij vader is geworden. En ook al geniet hij met volle teugen, de acteur beseft dat hij het evenwicht tussen werk en privé moet herstellen.

“Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! Vorige week is Sinterklaas op bezoek geweest bij ons thuis. Een verrassing die de peter van Feline voor onze dochter had geregeld. Ik vond het zelf ook spannend, want ik had totaal geen idee hoe ze zou reageren. Maar ze was heel flink, en keek alleen maar met grote ogen naar de ‘goedheilige’ man. Schrik had ze duidelijk niet, ze heeft geen traantje gelaten. Helemaal haar papa! Als kind was ik ook nooit bang van de Sint. Al was ik nu ook weer niet enthousiast te noemen. Ik keek vooral uit naar mijn cadeau. Maar geef toe: welk kind niet? Ook Feline heeft haar eerste pakje van de Sint gekregen, een winterjas. Als ze wat groter is, krijgt onze dochter sowieso zo’n elektrische kinderauto met afstandsbediening. Dat vind ik echt de max. Maar dan moet ze natuurlijk braaf zijn...”

“Zelf ben ik altijd een vrij brave geweest, al was ik in de klas wel een varken. Samen met wat vriendjes heb ik het bloed van onder de nagels van heel wat leerkrachten gehaald. Daar wil ik mij voor excuseren. En toch is mijn moeder nooit kwaad geweest op mij. Omdat ik wel deftige schoolresultaten haalde, ook al deed ik er geen klop voor. Mijn madam was dan weer de primus van de klas. Hopelijk lijkt Feline dus meer op haar dan op mij.”



“Met haar drie maanden heeft Feline nog totaal geen besef dat de Sint altijd zijn Grote Boek meeneemt. Daarin staat of de kindjes braaf zijn geweest. Of aan welk puntje ze moeten werken. Maar nu had er van mij in mogen staan: ‘Blijf gezond’. Dat is toch nog altijd het allerbelangrijkste. Maar ik mag niet klagen, ondanks de slapeloze nachten. En voor mij zou er in het boek van Sinterklaas staan dat ik wat meer tijd moet vrijmaken voor mijn gezin. En geloof het of niet: ik werk er volop aan. Ik ben heel selectief in de voorstellen die ik binnenkrijg. Ik denk nu drie keer na voor ik ‘ja’ zeg. Kijk, ik moet niet de rijkste van het kerkhof worden. 2019 was een heel leuk, maar zwaar jaar. Het evenwicht tussen werk en privé zat niet goed. Dat moet nu dringend veranderen.”

“Zoals jullie weten, ben ik gek op wagens en snelheid, dus de filmpremière van Le Mans ’66, met Matt Damon en Christian Bale in de hoofdrol, wilde ik niet missen. Een waargebeurd verhaal over een auto-ontwerper en een coureur die samen een raceauto bouwen om mee te doen aan de 24-uur van Le Mans in 1966. Heel mooi in beeld gebracht. Het geeft je een goede inkijk in die wereld. Ideaal, want volgend jaar in augustus ga ik de 24 uur van Zolder rijden. Een unieke ervaring waar ik nu al keihard naar uitkijk. En wie weet smaakt het naar meer. Ik hou ervan om mijn eigen limieten en die van een auto op te zoeken.

Tot volgende week!”