COLUMN. De week van Andy Peelman: “’Als het zo gaat zijn tot het einde van de week, haal ik het niet’, heb ik meermaals gedacht” Redactie

26 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Andy Peelman smeedt het ijzer als het heet is. Dat betekent dat de agenda van de ster u it ‘De Buurtpolitie’ eivol zit, net nu hij vader is geworden. Vorige week nam hij deel aan een fietsmarathon in Marokko én ging zijn nieuwe programma op antenne. In zijn column in Story vertelt hij daar alles over.

“Geradbraakt. Zo voel ik mij na Roc Du Maroc, een fietsmarathon van 666 km door de woestijn van Marokko. Mijn achterwerk doet nog altijd pijn van die week op de mountainbike. Eigenlijk had ik me beter moeten voorbereiden. Mijn lichaam is het niet gewend om uren op een fiets te zitten en die positie van nek en schouders aan te houden. Bovendien was het de allereerste dag heel warm. ‘Als het zo gaat zijn tot het einde van de week, haal ik het niet’, heb ik toen meermaals gedacht. Gelukkig was dag twee iets aangenamer. Hoewel de temperatuur nog altijd erg hoog was, kon mijn lichaam het beter verdragen. Maar nooit heb ik gedacht aan opgeven. Dat staat niet in mijn woordenboek. Puur op karakter heb ik de wedstrijd uitgereden.”

“Tijdens het fietsen heb ik Marokko op een andere manier leren kennen. We hebben door canyons en jungles gefietst, zo mooi! In een tent overnachten was ook een aparte ervaring, maar ik heb als een roos geslapen. Om negen uur lag ik al op mijn matrasje. Normaal kruip ik nooit zo vroeg onder de wol, maar nu was mijn lichaam op. Mentaal ben ik als herboren teruggekomen. Ondanks de fysieke inspanningen was het de kalmste week ooit. Geen telefoons of mails. Al heb ik speciaal een Marokkaanse simkaart gekocht om te kunnen facetimen met mijn vrouw en dochter, want hen heb ik uiteraard gemist. Mijn madam had wel compassie met mij: ‘Waarom heb je dat nu weer gedaan?’ Tja... De organisatie heeft me zelfs al gevraagd om volgend jaar opnieuw mee te rijden, maar ik heb vriendelijk bedankt. Eén keer is voldoende. Volgend jaar ga ik wel de autorally Morocco Desert Challenge rijden. Ook dat wordt een serieuze uitdaging. Maar ik heb iets meer voeling met wagens dan met fietsen.”

(Lees verder onder de foto)

“Ik heb intussen ook wat reacties kunnen lezen op de eerste aflevering van mijn nieuwe VTM-programma ‘Andy op Patrouille’. En die waren allemaal heel leuk, het valt duidelijk in de smaak! En ook de kijkcijfers waren goed, ondanks de moordende concurrentie van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Stiekem hoop ik al op een vervolg. Dat zou echt de kers op de taart zijn. Maar eerst heb ik nog mijn vaste rubriek in de nieuwe VTM-talkshow ‘Wat Een Dag’. Mijn aandeel zal iets te maken hebben met veiligheid voor iedereen. Op mijn lijf geschreven, dus...

Tot volgende week!”