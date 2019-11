COLUMN. De week van Andy Peelman: “2019 is voor mij een echt grand cru-jaar” Redactie

06 november 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Andy Peelman smeedt het ijzer als het heet is. Dat betekent dat de agenda van de ster uit ‘De Buurtpolitie’ eivol zit, net nu hij vader is geworden. Maar hij geniet met volle teugen. De acteur kan dan ook niet anders dan het nu al een uitzonderlijk jaar te noemen.

“Herzlich willkommen! Ja, ik zit nog in Duitse sferen, want op Allerheiligen zijn we met ons gezinnetje naar het geboorteland van mijn vrouw geweest. Niet voor een kerkhofbezoek, maar voor iets leukers: de verjaardag van Tines oma. We waren met een vijftigtal mensen. Tine heeft een grote familie en toch was er zelfgebakken taart voor iedereen. Er heerste een gezellige drukte maar voor de opa was het soms wat te hectisch. Hij trok zich af en toe terug om wat te gaan rusten. Ik kom altijd graag in Duitsland. Ik kan er op mijn gemak rondwandelen in een stadje zonder herkend te worden. En ik heb een goede band met mijn schoonfamilie. Ze zijn altijd heel geïnteresseerd in wat ik doe. Dan laat ik filmpjes zien van ‘De Buurtpolitie’ en ‘Andy op Patrouille’, ook al begrijpen ze er niets van.”

(Lees verder onder de foto)

“Ondertussen spreek ik trouwens vloeiend Duits. In het begin was het nog een beetje te vergelijken met het vroege Duits van Jean-Marie Pfaff, maar ondertussen ben ik de taal goed machtig. Thuis spreekt Tine Duits tegen mij en ik Nederlands tegen haar. We willen Feline perfect tweetalig opvoeden zodat ze later goed kan communiceren met de Duitse tak van de familie. Ik ben Tine trouwens nog altijd enorm dankbaar dat ze haar vaderland voor mij verlaten heeft. Natuurlijk gaat ze er nog regelmatig op bezoek, maar ze ziet haar familie veel minder dan ik mijn moeder. Dat zou ik niet kunnen. Al is onze situatie natuurlijk niet te vergelijken. Mijn moeder heeft alleen mij terwijl Tine nog een zus en twee broers heeft. Haar ouders zijn dus nooit alleen.”

(Lees verder onder de foto)

“Half december trekken we al opnieuw de grens over, voor het doopsel van Feline. Kerstmis vieren we sowieso elk jaar in Duitsland, maar eerst komt Sinterklaas thuis nog langs. Ik heb geen idee wat de Sint Feline nog kan brengen, want aan cadeautjes heeft ze de voorbije maanden geen gebrek gehad. Telkens ik terugkwam van buitenlandse opnames voor ‘Andy op Patrouille’ had ik er eentje voor haar bij. Ook voor Tine trouwens. Daar heb ik punten mee gescoord!”

“Het is eigenlijk nog wat vroeg voor een terugblik, maar ik kan niet anders dan zeggen dat 2019 voor mij een grand cru-jaar geweest is. Een van de belangrijkste uit mijn leven. Niet alleen omdat ik vader ben geworden, ook omdat ik mijn eigen programma mocht maken. Ik ben benieuwd of 2020 überhaupt nog beter kán worden. Als ik een tweede seizoen mag maken van ‘Andy op Patrouille’, is het alvast geslaagd. Een tweede kindje daarentegen is nog lang niet aan de orde. Laat ons eerst maar zorgen dat we Feline goed opvoeden.

Auf wiedersehen!”