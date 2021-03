COLUMN. Annemie Struyf blikt terug op ‘Het Hoge Noorden’: “Het einde van een tv-reeks én een periode in mijn leven”

Film Duik achter de schermen van ‘Ritueel’, de eerste Vlaamse thriller sinds ‘Het Tweede Gelaat’

9:53 De opnames van ‘Ritueel’ - de nieuwe film van Hans Herbots - zijn maandag officieel van start gegaan in Tervuren. Het is al sinds ‘Het Tweede Gelaat’ uit 2017 geleden dat het publiek van een thriller van eigen bodem kon genieten in de bioscoop. “Na de internationale Netflix reeks ‘The Serpent’ kijk ik er heel erg naar uit om terug in Vlaanderen een film te kunnen maken”, zegt Hans. “Carl Joos’ bewerking van Mo Hayders boek maakt de film tegelijk heel Belgisch én universeel. Ik hou van genrefilms die een verborgen portret zijn van het hoofdpersonage, en in deze film wordt een ingenieuze plot verweven met een karakterstudie. Het wordt een fragiele, maar spannende film.” De hoofdrollen worden vertolkt door Marie Vinck en Geert Van Rampelberg. De release van ‘Ritueel’ is voorzien voor het voorjaar van 2022.