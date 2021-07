COLUMN. André Hazes is gekalmeerd: “Het was net iets te leuk, tot half vijf in een discotheek hangen”

ShowbizzStilaan valt het immer roerige bestaan van André Hazes (27) weer helemaal in z’n plooi. Een luxueus liefdesnest voor zichzelf en z’n Sarah (25) had de zanger al gevonden, en voortaan mag hij ook weer het podium op. Maar nadien nog uren doorzakken, dat is er niet meer bij, schrijft hij in z'n column voor Dag Allemaal. Daarin heeft de Nederlandse zanger ook over zichzelf uitputten in de sportschool, een slutty summer en medelijden met Sarah.