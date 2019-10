Colruyt en Studio 100 maken kinderkookprogramma met Marie Verhulst SPK

01 oktober 2019

Studio 100 en Colruyt gaan samen kookprogramma's voor en door kinderen maken. Zo willen ze evenwichtige voeding promoten. Een jaar lang zullen kinderen wekelijks met de hulp van Studio 100 TV-host Marie Verhulst (foto) een eenvoudig, evenwichtig en kindvriendelijk hoofdgerecht, dessert, hapje, smoothie of tussendoortje bereiden.

In elke aflevering speelt ook een nieuwe seizoensgroente de hoofdrol, van spruitjes tot rode biet. "Met dit programma willen we kinderen ambassadeurs maken van groenten, zowel voor hun leeftijdsgenoten als voor hun ouders", zegt Guy Elewaut, directeur marketing bij Colruyt. "Door zelf aan de slag te gaan in de keuken leren ze op een leuke manier bij." Het programma zal vanaf volgend voorjaar uitgezonden wordt op Studio 100 TV en via de Studio 100 GO-app.

Jonge keukenprinsen en -prinsessen tussen 8 en 12 jaar die graag willen meewerken aan het programma, kunnen zich inschrijven via studio100tv.com.