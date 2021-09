Collega’s rouwen om Stefaan Fernande: “Vorige week schreef hij nog een prachtige song”

Els De Schepper: “Waar hij ook is, ik hoop dat hij gelukkig is”

Els de Schepper kan het nog steeds niet geloven. “Stefaan en ik hebben 25 jaar lang samengewerkt aan al mijn liedjes. Hij was meer dan een componist en tekstschrijver voor me, hij was ook een dierbare vriend. Elke keer als we samenkwamen om te schrijven, hadden we telkens diepgaande gesprekken. We hadden beiden zo veel meegemaakt. Toen zijn man Danny in juli stierf, ben ik naar de begrafenis geweest. Stefaan had het ontzettend moeilijk. Die twee zagen elkaar doodgraag. Ik heb toen geprobeerd om hem te troosten en gezegd dat het een rouwproces is, maar zijn verdriet was ontzettend groot. Anderhalve week geleden heb ik hem nog gehoord. Stefaan gaat zo gemist worden en ik kan het maar niet geloven dat die grappige, intense, liefdevolle en gepassioneerde mens er niet meer is. Waar hij ook is, ik hoop dat hij gelukkig is en samen is met Danny.”

Ex-K3-manager William Vaesen: “Gevoelige en liever persoon”

William Vaesen, of beter bekend als Niels William, bracht het afgelopen anderhalf jaar redelijk veel tijd door met Stefaan. “Ik ben al heel lang fan van Stefaan zijn werk en met Camille was het ideale moment aangebroken om samen te werken. Hij heeft de teksten van ‘Vechter’ en ‘Vuurwerk’ geschreven en ook de titelsong van het VTM-programma ‘Villa-Zuid-Afrika’. Vorige week nog schreef hij een prachtige song voor Camille. Ik had enorm veel respect voor Stefaan. Het was zo’n gevoelige en lieve persoon. Mijn hart breekt.”

Zangeres Camille Dhont: “Een heel trieste dag”

“Stefaan was een van de grootste liedjesschrijvers in Vlaanderen en heeft prachtige teksten voor mij geschreven. Ik had zo graag nog veel meer muziek met hem mogen maken, maar dat kan nu niet meer. Dit is een hele trieste dag en ik leef mee met al zijn vrienden en familie.”

Miguel Wiels: “Hij was een echte vakman”

Ook bij Miguel Wiels is de verslagenheid heel groot. “Ik ken Stefaan al zo’n 15 jaar waarvan we de laatste tien jaar vaak hebben samengewerkt. We hebben bijvoorbeeld samen nummers geschreven voor Free Souffriau en drie nummers op het nieuwe album van Niels Destadsbader dat net vandaag uitkomt. Vorige week hebben we zelfs nog ge-sms’t over het resultaat. Ook aan de nummers ‘Gloria’ en ‘Vandaag’ heeft hij meegewerkt. Stefaan was een geweldige vakman, waarvan er niet zo heel veel rondlopen in Vlaanderen. Ik wist altijd dat het tot een goed einde kwam als Stefaan mee in het team zat. Het is een zwaar verlies voor iedereen.”

De Mens-frontman Frank Vander linden: “Op een uur tijd kon hij een lied bedenken”

Frank Vander linden (59) schreef samen met Stefaan enkele nummers. “Onder andere voor Get Ready en De Kreuners”, vertelt de zanger op Radio 1. “Die samenwerking was erg leuk en ik ben dan ook aangedaan door z’n overlijden. Ik beschouwde Stefaan in de eerste plaats als een vriend. Weet je dat hij één van de enigen is in Vlaanderen die kon leven van het schrijven van songs. Dat was het enige wat hij deed en ook het enige wat hij wou doen. Hij hield er absoluut niet van om zelf in de schijnwerpers te staan. Stefaan cijferde zichzelf bewust weg. Hij was heel veelzijdig, muzikaal en tekstueel. Voor je neus kon hij een lied bedenken, op een uur tijd. Hij werkte ook voor artiesten van allerlei slag, hij kon zich ontzettend goed inleven in al die verschillende genres.”

Op sociale media regent het reacties uit de Vlaamse showbizzwereld. Onder andere Tom Dice, Metejoor, Jelle Cleymans en Els De Schepper eren Stefaan.

