Collega’s reageren op overlijden van Paula Sémer: “Ze wilde absoluut waardig sterven”

Goedele Liekens (58) “Paula is eigenlijk mijn grote voorgangster. Zij was een van de eersten die het woord masturbatie op tv uitsprak en daar heeft zij toen heel veel haatreacties rond gekregen, maar dat trok zij zich niet aan. Paula en ik waren best close. Wij kenden elkaar al van in de tijd dat wij nog samenwerkten aan de Vlaamse televisiester. Wij zagen elkaar de afgelopen jaren ook nog wel geregeld en dat was altijd bijzonder hartelijk. Het was een heel slimme vrouw. Het verbaast me wel dat het zo snel achteruit is gegaan, maar ik kijk er niet van op dat ze voor euthanasie gekozen heeft. Zij is daar altijd een grote voorstander van geweest. Ze wilde absoluut waardig sterven.”

“Paula was de enige echte leading lady van de Openbare omroep”, zegt tv-pionier Mike Verdrengh (75). “En ze zal dat altijd blijven. Ze was het gezicht dat steeds in perfect Nederlands presenteerde, maar er later als producer ook voor zorgde dat er meer vrouwen op het scherm kwamen. Ze liep niet mee in het straatje van conservatief Vlaanderen. Paula was ook taboedoorbrekend. In haar programma’s had ze het al over IVF en abortus, thema’s die toen onbespreekbaar waren. Midden jaren 80 was ze ook de eerste die openlijk vertelde over hoe borstkanker haar had getroffen. Dat was in een tijd waarin het woord ‘kanker’ uitspreken compleet uit den boze was.”