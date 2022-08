Collega’s reageren aangeslagen op onverwacht overlijden Arnold Willems (90): “Hij was mijn rots in de branding”

“Arnold is altijd al mijn rots in de branding geweest”, klinkt het bij een emotionele Marc Coessens. Als jonge acteur keek hij al op naar hem. Het was dan ook een hele eer om samen met Arnold op de filmset van VTM-reeks ‘Wittekerke’ te staan. “Het was altijd enorm aangenaam, gezellig en menselijk om samen met hem te filmen. Arnold was een rustige mens en stelde mij altijd op m’n gemak.” Voor hem gaat Arnold altijd “Arnold met zijn geruit hemdje” zijn. “Het leek alsof hij altijd een beetje op vakantie was. Dat vond ik zo leuk aan hem.”

“Ik ben overdonderd door dit nieuws”, vertelt een zwaar aangeslagen Greet Rouffaer ons met tranen in haar stem. “Ik zit hier op de luchthaven in Kopenhagen en probeer me sterk te houden, maar dit doet zo vreselijk veel pijn. Ik ben hier echt niet goed van.” Greet speelde samen met Arnold en Marc in alle aflevering van ‘Wittekerke’. “Ik ben écht compleet van slag. Toen ik het nieuws kreeg, heb ik het meerdere keren moeten lezen voor het doordrong. Arnold is iemand waar ik enorm veel aan gehad heb. Zo’n lieve, warme, vriendelijke, collegiale en allround fijne mens. Genereus ook: toen we met ‘Wittekerke’ begonnen, had hij al heel wat ervaring met televisie. Ik nog niet, en dan moest ik ook nog eens met Arnold werken.”

“Ik was enorm zenuwachtig, want hij was écht iemand waar ik enorm naar opkeek. Maar die stress was nergens voor nodig. Ik heb heel veel van hem geleerd. Zijn passie om van ‘Wittekerke’ een succes te maken: dat was ongelofelijk. Hij vond het dan ook belangrijk dat de kwaliteit van ons ‘product’ altijd van het hoogste niveau bleef. Hierover een bepaalde anekdote opnoemen? Da’s onmogelijk. Er zijn zoveel mooie herinneringen, en zeker uit de periode van ‘Wittekerke’. De warmte en collegialiteit van onze ploeg: dat was echt ongelofelijk. Wij vormden echt een familie, en deelden lief en leed met elkaar.”

“Het was al een tijdje geleden dat ik hem voor het laatst zag”, vervolgt Greet. “Maar ik dacht altijd dat hij er opperbest uitzag, en zich ook zo voelde. In mijn ogen was dat ook nooit een oudere mens. Arnold was altijd één brok energie. Als hij naar een van mijn theatervoorstellingen kwam kijken, dacht ik altijd: ‘Godverdomme, hij ziet er nog goed en fluks uit’... (stilletjes) Zo zie je maar dat het soms snel kan gaan. Het is zo raar om nu over hem in de verleden tijd te spreken, en te beseffen dat ik zijn prachtige stem nooit meer zal horen...”

Ook bij Hilde De Baerdemaeker, die samen met Arnold in de politieserie ‘Coppers’ speelde, kwam het nieuws onverwacht aan. “Arnold was een hele lieve man en een fijne collega. Ik heb de mooiste herinneringen aan hem op de set van ‘Coppers’, waar hij mijn vader speelde”, reageert ze. “Ik wens zijn familie, en dan zeker zijn echte dochter Tania, heel veel liefde en sterkte toe.”

