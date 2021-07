Collega’s en vrienden reageren op overlijden Wim Ravell: “Wim zong na elke optreden ‘My Boy’ voor zijn zoon Andy”

Dirk Paternoster: “Wim was niet de beste zanger, maar wel heel dankbaar”

Dirk Paternoster was jarenlang de producer en manager van Wim. “Na ‘TOTZ’ kwam Wim bij me aankloppen. We hebben samen negen mooie jaren beleefd. Hij was niet de beste zanger, maar als ik met hem ergens naartoe ging, was er altijd ambiance. Hij had een heel goed karakter en was ontzettend dankbaar. Dat betekende voor mij veel meer dan het geld dat ik kon verdienen. De mooiste herinnering aan Wim is wanneer hij na elk optreden het nummer ‘My Boy’ van Elvis Presley zong. Hij had dat helemaal herwerkt tot ‘Mijn Zoon’ en er een gepaste tekst op gemaakt die verwees naar zijn zoon Andy... Elke keer zong hij het met tranen in zijn ogen en elke keer kreeg hij een staande ovatie. Normaal gezien ging ik enkele maanden geleden gaan eten met Wim. Maar in januari kreeg ik een herseninfarct en door de coronamaatregelen is het er jammer genoeg niet meer van gekomen... Ik heb daarnet nog zijn sms’jes gelezen. Het doet heel veel pijn. Ik wist ergens wel dat het ging gebeuren, maar niet dat het zo snel zou gaan.”