Collega’s en vrienden over Pieter Aspe: “Herbert en ik hebben de openingsdans gedaan op z'n trouwfeest”

ShowbizzHet onverwachte overlijden van Pieter Aspe (68), pseudoniem van Pierre Aspeslag, komt hard aan bij zijn collega’s en vrienden. Onder meer Herman Brusselmans reageert verslagen op zijn dood. “Ook al schreven we totaal verschillende boeken, het wederzijds respect is altijd heel groot geweest.” Ook actrice Francesca Vanthielen, die de rol van Hannelore Martens vertolkte in de tv-serie ‘Aspe’, heeft enkel goede herinneringen aan de auteur. “Zoals hij Van In beschreef in z’n boeken, zo was hij zelf ook.”

“Het overlijden van Pierre komt hard aan, want ik heb hem best goed gekend”, klinkt het bij Herman Brusselmans. “Ik sprak ieder jaar met hem af op de boekenbeurs om samen te roken. Dat waren altijd fijne momenten. Ook al schreven we totaal verschillende boeken, het wederzijds respect is altijd heel groot geweest. Ik heb altijd veel bewondering gehad voor het feit dat Pierre - nadat hij vele andere jobs uitoefende - op latere leeftijd voor een carrière als schrijver koos. En daarnaast was hij ook gewoon een sympathieke, aardige man. Dat is hij ook altijd gebleven, al merkte ik wel dat er iets veranderde na de dood van z’n grote liefde Bernadette. Haar overlijden heeft hem een serieuze knak gegeven, ook al omdat het zo snel is gegaan. Vanaf toen is het met Pierre stilletjes aan bergaf gegaan. Voeg daar ook nog eens z’n medische problemen en z’n ongezonde levensstijl aan toe...”

“Zijn dood is een groot verlies voor de thrillerliteratuur in Vlaanderen. Je mag niet onderschatten wat Pierre voor dat genre gedaan heeft. Nu zijn er verschillende thrillerauteurs, maar in de nineties was hij de enige. Maar wat voor een. Pierre was een fenomeen. Zonder denigrerend te zijn: je kan Pierre misschien nog het beste vergelijken met F.C. De Kampioenen. Veel mensen kijken erop neer, maar de fanbasis is waanzinnig loyaal. En bij Pierre was dat net hetzelfde. Recensies over z’n boeken kreeg hij zelden, maar dat kon z’n fans gestolen worden. Zij kochten zonder twijfelen het nieuwste boek van Pierre, omdat ze fan waren. En ik snap dat wel, want ook ik kon me amuseren met z’n boeken.”

Francesca Vanthielen: “Een vrij introverte levensgenieter”

“Het is al jaren geleden dat ik Pieter nog gezien of gehoord heb, maar zijn dood komt desalniettemin als een schok voor me. Het was Herbert (Flack, nvdr) - die in ‘Aspe’ de rol van Van In vertolkte - die me op de hoogte bracht van z’n overlijden”, klinkt het bij actrice Francesca Vanthielen (48).

Zij speelse in de serie jarenlang de rol van Hannelore Martens, waardoor ze Pieter een tijd lang vaak te zien kreeg. “Aan de periode waarin ik hem kende, heb ik niets dan goede herinneringen”, zegt ze. “Pieter zei me ook altijd dat ik Hannelore speelde zoals hij ze in z’n hoofd had. Een mooi compliment van een fijne, vriendelijke man. Als ik aan Pieter denk, dan denk ik in de eerste plaats aan een vrij introverte levensgenieter. Zoals hij Van In beschreef in z’n boeken, zo was hij zelf ook. Hij dronk graag een Duveltje, zat graag op een terrasje en was het liefst onder de mensen. Aan dansen had hij dan weer een hekel. Ik herinner me nog het trouwfeest van Pieter en Bernadette. Hij wilde absoluut geen openingsdans doen. ‘Mijn verzonnen kinderen moeten dat maar doen’, zei hij. Waarop Herbert en ik dat effectief gedaan hebben. (lacht)”

Zijn meest recente echtgenote Tamara heeft Francesca nooit ontmoet. “Al hoop ik wel dat ze zich sterk kan houden.”

