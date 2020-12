Showbizz Jens Dendoncker geeft duidelijk­heid over ziekenhuis­op­na­me: “Om van mijn angsten af te komen”

3 december Bijna twee weken geleden raakte bekend dat Jens Dendoncker (30) opgenomen was in het ziekenhuis, toen hij niet aanwezig kon zijn bij enkele opnames voor Rode Neuzen Dag. Op Instagram heeft de komiek nu zelf duidelijkheid verschaft over de reden van die ziekenhuisopname.