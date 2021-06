Collega's uit de film- en boekenwereld herdenken Dirk Bracke: “Ongelooflijk hoe hij jongeren aan het lezen kreeg”

‘Het Engelenhuis’ is het eerste boek van Dirk Bracke dat ooit verfilmd geweest is en dat was voor de jeugdauteur een behoorlijk spannende ervaring. “Ik heb hem op de set leren kennen als een leergierige, gedreven persoon en hij stond altijd open voor nieuwe dingen. Verder was hij erg jong van geest. Het nieuws dat hij met zijn gezondheid sukkelde, kwam destijds dan ook aan als een schok”, aldus Hans Herbots.

Na de opnames van de film, die de naam ‘Bo’ kreeg, hebben Herbots en Bracke wel wat contact gehouden. Al was dat de laatste jaren iets minder intens. “Ik waardeerde hem enorm, dus ik ben Dirk altijd wat blijven volgen. De laatste jaren stuurden we elkaar af en toe nog een berichtje.” Ook op de 68ste verjaardag van Bracke, op 4 juni, hebben de twee elkaar nog kort gesproken. “Toen we hem een gelukkige verjaardag wensten, zei hij nog dat het zijn laatste verjaardag ging zijn.”

Wat Herbots zich altijd zal blijven herinneren is hoe Dirk Bracke jongeren inspireerde om te lezen. “Zelfs jongeren die niet graag lazen, kreeg hij aan het lezen. Ook hen wist hij mee te trekken in zijn verhaal.” Toen het tweetal samenwerkte voor de verfilming van ‘Bo’, ontdekte de regisseur bovendien hoe bekend Bracke was onder Vlaamse jongeren. “Het was opmerkelijk hoeveel jongeren uitkeken naar de film gewoon omdat ze het boek al gelezen hadden.”

Bescheiden man

Herman Van Campenhout (77) schrikt wanneer we hem vertellen dat Dirk Bracke overleden is. “Je brengt me echt zeer slecht nieuws”, klinkt het aangeslagen. De twee auteurs kenden elkaar al lange tijd en schreven samen vijf boeken, waaronder ‘IQ140’ en ‘Sweet Sixteen’. “Ik had al een aantal boekjes over bekende personen geschreven”, legt Van Campenhout die samenwerking uit. “Toen kwam ik op het idee om ook iets over Dirk Bracke te doen, voor mij toch een belangrijke man. De uitgeverij gaf aan dat ze het wilden uitgeven als we samen een boek zouden schrijven.” En zo geschiedde. “Om een of andere reden klikte het tussen ons”, zegt de schrijver. “Ik vond hem sympathiek en hij kon blijkbaar ook met mij babbelen. We hadden de gewoonte om voor elk boek een dagje te brainstormen. Dan dronken we een Duvel of twee, en intussen gingen onze vrouwen samen winkelen. Dirk kwam altijd met leuke ideeën af. Hij kreeg regelmatig telefoon of brieven van mensen die vroegen of hij hier of daar geen boek over kon maken. We zaten helemaal op dezelfde lijn.”

Van Campenhout had veel respect voor de overleden schrijver: “Die man had inzichten die ik miste. Ik heb altijd gedacht: ‘Ik moet van die softe boekjes schrijven.’ Maar Dirk wilde gewoon de dingen die actueel waren in een verhaal gieten. Er geen ‘schone dingen’ rond vertellen, gewoon schrijven. Van onderwerpen waar toen nog niet over gesproken werd een spannend verhaal maken, dat kon hij als geen ander. Ik ben echt blij dat ik met hem heb kunnen samenwerken.” En Bracke was blijkbaar ook een bescheiden man. “Toen ‘Het Uur Nul’ net uitkwam - trouwens ook mijn favoriete boek van Dirk - stonden we eens samen aan de stand van uitgeverij Davidsfonds Infodok op de Boekenbeurs. We zagen dat er een hele hoop jonge gasten stonden aan te schuiven aan een tafeltje. ‘Dat zal voor Marc De Bel zijn’, zei Dirk. Hij besefte toen nog niet dat dat allemaal voor hem was. Hij heeft zichzelf nooit ‘de vedette’ gevoeld.”

En ook collega-auteur Marc de Bel (67) is geschrokken door het nieuws van zijn overlijden. “Ik ben echt van mijn melk”, aldus de Bel. Voor hem was het wel al een tijdje geleden dat hij Bracke nog gezien had. De laatste keer dateert namelijk van de Boekenbeurs. “Wij liepen elkaars deur zeker niet plat, maar wanneer we elkaar hoorden, was dat altijd wel zeer hartelijk. Qua visie wat betreft schrijven zaten wij ook op dezelfde golflengte.”

(Lees verder onder de video.)

Inspiratie voor tieners

Adil El Arbi (32), die samen met Bilall Fallah (35) zijn boek ‘Black’ verfilmde, deelde een foto van de auteur op zijn Instagramaccount. “De auteur van ontelbaar veel boeken die een generatie van tieners over heel Vlaanderen geïnspireerd heeft, is overleden. Bedankt voor je kunst, je vriendelijkheid en je vertrouwen. Zonder jou hadden we nooit gestaan waar we vandaag staan. Rust in vrede.”

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Herman Brusselmans (63) wist dat Bracke al een tijdje sukkelde met zijn gezondheid. “Ik heb begrepen dat hij ziek was. Maar dan nog: iemand die op 68-jarige leeftijd sterft, da’s veel te jong. Na het overlijden van Pieter Aspe (op 1 mei, nvdr) is dit alweer een grote naam die er niet langer is”, klinkt het bij collega-schrijver Herman Brusselmans. “Ik ben zelf niet zo vertrouwd met het oeuvre van Dirk, dat zich in het ‘young adult’-genre situeert. Maar ik weet wel dat z’n boeken enorm populair zijn bij de jeugd, en dat ze massaal gelezen worden. Ik heb ooit ook zelf een van z’n boeken gelezen, omdat ik wilde begrijpen waarom jongeren fan zijn. Ik weet niet meer welk boek dat was, want het is al jaren geleden. Maar ik had het ongetwijfeld wél nog geweten als ik het niet goed vond. En ik heb daarnaast ook ‘Black’ gezien, de verfilming van ‘Black’ en ‘Back’ door Adil El Arbi en Bilall Fallah. Als dat geen goede boeken waren, was de film ongetwijfeld ook niet zo straf geweest.”

LEES OOK: