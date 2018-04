Collega's reageren verslagen op overlijden Frank Aendenboom EDA

01 april 2018

09u40

Bron: VTM NIEUWS, Twitter, Instagram 558 Showbizz Johan is bij de Alverman, den Apsjaar is niet meer. In zijn ruim 50 jaar overspannende acteercarrière heeft Frank Aendenboom (76) een groot publiek bereikt en geraakt. Heel wat collega's reageren verslagen op de dood van het Antwerpse icoon. Enkele reacties.

Carry Goossens acteerde jarenlang met Frank in de VTM-reeks 'Lili en Marleen' en reageerde via VTM NIEUWS: “Frank was een enorme vakman. Met hem spelen was elke keer een plezier", klonk het. "Ik wist dat Frank gezondheidsproblemen had, maar dat het zo geëvolueerd was, wist ik niet. Ik verschiet echt, ik ben er niet goed van”, zegt Goossens nog.

Over de acteerprestaties van Aendenboom heeft hij niets dan lof. “Ik heb zeker tweehonderd voorstellingen met Frank gespeeld en elke avond was een plezier”, aldus Goossens. “Frank was een enorme vakman, die humor heel goed verstond en dat liet merken op de scène.”

Luk Wyns: "Slaap zacht, lieve Frank."

Op Twitter reageerde Luk Wyns op het plotse overlijden. De schrijver van onder meer ‘Crimi Clowns’ en ‘Matroesjka’s’ was dan ook erg close met Aendenboom. "Slaap zacht, lieve Frank. Legende, held, topacteur, karakterkop, gouden stem. Maar bovenal zachte, warme, lieve man. Vriend. Mis je. Samen met alle #CrimiClowns."

Aan VTM NIEUWS vertelde Wyns nog dat hij al een tijdje op de hoogte was van de gezondheidsproblemen van Frank: “Frank was ziek en zou stoppen met acteren. Hij heeft nog een uitzondering gemaakt voor ‘Crimi Clowns’ en ik heb de reeks herschreven voor hem. Ik had wel nooit verwacht dat hij zo kort daarop zou sterven”, zegt een emotionele Wyns.

Manou Kersting: "Veel charisma en inzicht. Een monument."

Nederlands acteur Manou Kersting speelde eveneens naast Aendenboom in Matroesjka's en Crimi Clowns maar leerde hem reeds op jonge leeftijd kennen. “Als jonge acteur was ik heel bang, omdat hij zo veel charisma had. Als hij in het café was, had hij heel heftige discussies met Jan Decleir, en dan bleef je uit de buurt", vertelde hij eveneens in een reactie aan VTM NIEUWS.

“Hij was ongelooflijk warm en fantastisch om mee samen te werken, want hij had een ongelooflijk inzicht wat metier betreft. Hij kon tegelijk drama en comedy spelen.” Zijn erfenis is volgens Kersting groot: “Hij is een van de grootste, zeker van de generaties voor mij, een monument, absoluut.”

“Ik ben er niet goed van, meer dan stil”, zegt acteur en comedian Luc Caals, die Aendenboom leerde kennen op de set van VTM-serie ‘Lili en Marleen’. “Hij was een geweldige acteur, een grote meneer, letterlijk en figuurlijk”, zegt Caals. “Zijn stem herken je zo, op scène en in reclamespot. Hij was al een jeugdidool van mij en toen ik hem dan later leerde kennen bij ‘Lili en Marleen’ klikte dat meteen.”

Chris Willemsen: "Een hele eer om met je samen te werken."

Nostalgische golf

Frank Aendenboom speelde in heel wat Vlaamse topseries. Zijn overlijden zet bij radiopresentator Maarten Vancoillie en ongetwijfeld vele anderen alvast een nostalgische golf in gang.

