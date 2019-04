Collega’s reageren op overlijden van Paul Severs: “Hij schreef één van de allergrootste Vlaamse schlagers” DBJ/SD/TDS/KD

17u34 25 Showbizz Paul Severs, de man die in Vlaanderen hits scoorde met ‘Zeg ns meisje’ en ‘Ik ben verliefd op jou’, is zonet op 70-jarige leeftijd overleden. Voor zijn voormalige collega’s uit de showbizzwereld komt het nieuws erg hard aan.

Will Tura reageert verslagen op het overlijden van zijn collega-artiest. “Het is vreselijk. Ik heb Paul regelmatig ontmoet, hij was een hele goeie mens. Ik had oprecht veel bewondering voor hem. Het is een groot verlies voor de Vlaamse muziek. Hij was een echte performer: hij zong met hart en ziel, en hij danste ook goed. Kortom, hij was een artiest die ervoor ging. We gaan hem missen. Ik wens zijn familie heel veel sterkte toe”, reageert hij.

Mike Verdrengh kende Paul Severs van zijn optredens in zijn televisieshows op de openbare omroep. “Hij was veel te jong”, reageert Verdrengh. “Ik kende hem zo’n vijftig jaar, vanaf het prille begin van zijn carrière. Zijn doorbraak ‘Ik ben verliefd op jou’ is wat mij betreft samen met ‘Eenzaam zonder jou’ de allergrootste Vlaamse schlager. Paul maakte overal waar hij kwam een beschaafde indruk. Een aimabel man die erg begaan was met zijn carrière. Hij was geen tafelspringer maar wel een erg harde werker die altijd voor zijn fans heeft geleefd. Samen met een jonge Willy Sommers en Will Tura heeft Paul ervoor gezorgd dat de Vlaamse populaire muziek in Vlaanderen is blijven bestaan. Paul verdient zonder twijfel een belangrijke plek in de Vlaamse eregalerij.”

Ook bij Micha Mara komt het nieuws binnen. “Het is zeer erg wat er met Paul gebeurd is”, aldus de zangeres. “Toen ik het hoorde van zijn ongeval heb ik nog geprobeerd om contact te zoeken met zijn vrouw Paulette en zoon Christophe, maar dat is niet gelukt. Je voelde de laatste dagen ook aan de berichtgeving van Christophe dat het slecht zou aflopen en dat de toestand uitzichtloos geworden was. Zeker toen Paul eergisteren opnieuw in coma was gevallen en de MRI het slechtste liet vermoeden. Zelfs al had Paul blijven leven, hoe was hij er dan aan toe geweest? Ik herinner mij Paul als een uitermate leuke collega, die was altijd goedgezind en was er altijd graag bij. Hij was bezeten van zijn vak en zijn muziek. Heel gefocust. Optreden was alles in zijn leven, samen met zijn vrouw die altijd met hem op het podium heeft gestaan. Toen zij dan last kreeg van haar ogen, werd Paul voor haar eigenlijk naast haar man ook haar ogen. Voor Paulette en de familie moet het vreselijk zijn. Niet te beschrijven.”

Danny Fabry: “Paul en ik waren goede collega’s. We waren beiden artiesten die veel optredens hadden. We belden elkaar soms om te grappen over het aantal optredens die we hadden. Door dit nieuws begin ik zelf toch bang te krijgen. Paul en ik zijn even oud. Je denkt er nooit aan dat een vriend en collega zoiets kan meemaken. Ik heb zijn familie een berichtje verzonden, en heb de ontwikkelingen over zijn toestand dagelijks op de voet gevolgd. Maar nu... hier ben ik toch echt niet goed van.”

Jos Van Oosterwyck werkte veel met Severs samen in ‘Tien om te zien’: “We zijn elkaar vooral in de periode van ‘Tien om te Zien’ veel tegen het lijf gelopen. Dat was vooral professioneel, maar wanneer we elkaar belden, ging het ook al eens over iets anders. Dit jaar had ik hem geboekt voor Leuven Vlaams, een muziekfestival op de Grote Markt. Severs is echt een van de grote namen van de generatie Tura, Sommers en Jimmy Frey. Maar naar mijn mening was hij veel te bescheiden voor zijn status. Hij had enkele grote hits die zullen blijven verder leven, maar hij bleef altijd bescheiden.”

Artiestenmanager en producer Adriaan Van Landschoot: “We hebben elkaar heel goed gekend. Ik ben er echt niet goed van. Ik vond het zo’n crème van een gast. En ook zeer dankbaar. Ik heb hem een paar keer in zijn carrière serieus gesteund met de radio, en hij is daar altijd zo dankbaar voor geweest. Zelfs in die mate dat hij vrij recent nog – na al die jaren – op het huwelijk van mijn zoon is komen optreden. Dan ben je een grote meneer, als je je nog altijd herinnert dat iemand iets voor jou gedaan heeft. Hij heeft een heel optreden gegeven en hij speelde de trouw plat: topambiance, zoals we hem kennen. Dat we exact even oud zijn, stemt trouwens wel tot nadenken. We belden regelmatig. Hij vroeg regelmatig mijn mening als muziekproducer: Is het goed of niet? Is het een hit of niet? Ik ben altijd heel eerlijk en dat heeft hij altijd gerespecteerd. Hij was een ‘koekegoede’ gast. Een schat van een mens, maar een eeuwige twijfelaar. Hij twijfelde altijd of het wel goed genoeg zou zijn.”

Charmezanger Dennie Damaro, met wie Severs drie duetten opnam, reageert eveneens vol ongeloof. “Ik stond nog heel veel in contact met Paul en zijn familie. Ik kwam hem als zanger ook heel vaak tegen. Hij was altijd zo gedreven. Hij maakte nog elke plaat met het geloof van een beginneling. Daar heb ik wel bewondering voor. Iemand die al zo’n carrière heeft en dan toch nog zo gedreven is. Ik heb veel bijgeleerd van Paul, vooral van wat hij doet op het podium. Ik heb veel opgestoken van hoe hij liedjes aankondigde en voor de ambiance zorgde. Hij zong tussendoor ook bekende hits van anderen en liet de mensen a cappella meezingen, dat hebben heel veel artiesten van hem overgenomen. Hij heeft die trend gezet.”

Radio-dj Zaki: “Ik heb Paul een beetje gekend. Het was een goede mens. Hij was zeer ernstig met zijn vak bezig. Hij was heel trouw en vol overgave met muziek bezig. De laatste jaren hadden we geen contact meer. Het is schrikken. Het is een beetje het probleem van ouder worden, je neemt veel afscheid. Iedereen zal hem missen, dat weet ik. Ik denk met positieve herinneringen en een warm hart terug aan Paul Severs, zonder enige twijfel.”

Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, reageert op het overlijden op Twitter. “Paul Severs was een klasbak die van zijn tienertijd tot zijn laatste snik passioneel met zingen, componeren en optreden bezig is geweest. Een wondere man die er in slaagde om generaties te verzoenen. Ik wens zijn nabestaanden en al wie hem lief had veel sterkte toe”, schrijft hij.

