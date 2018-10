Collega's Kanye West ontzet door zijn bezoek aan het Witte Huis: "Ik schaam me voor jou" DBJ

12 oktober 2018

09u39 0 Showbizz Kanye West (41) bracht donderdag een bezoek aan het Witte Huis, waar hij voor de ogen van de internationale pers verbroederde met president Donald Trump. Zijn collega-muzikanten zijn allerminst blij met zijn gedrag.

West hielt een tien minuten durende speech over onder meer zijn petje (“Het geeft me altijd kracht”) en zijn bipolaire stoornissen. Ook beschreef hij zijn plannen om samen met Apple een duurzaam vliegtuig te ontwikkelen. Allemaal onder het goedkeurend oog van Trump, maar tegen de zin van veel van zijn collega's in het entertainmentcircuit.

Collega-rapper T.I. richtte zich op Instagram tot West: "Eens was het een genoegen om met je te werken. Nu schaam ik me ervoor met je geassocieerd te worden.” In zijn lange post noemde T.I. Kanye onder meer ’verachtelijk, zwak en ongevoelig’ en schrijft hij: "Als je goed luistert, kun je de tranen van je voorvaderen op de grond horen vallen.”

Comedian Chelsea Handler tweette: "Kanye ziet Trump als een vaderfiguur. Een keer raden wie Kanye niet als zoon ziet?” Chelsea Peretti noemde het bezoek van de rapper op Twitter ’de hel op aarde’. Andere beroemdheden namen het Trump kwalijk dat hij op het moment dat de VS wordt getroffen door orkaan Michael, sterren ontvangt in het Witte Huis. "Net als je denkt dat we niet lager kunnen zinken, staat Kanye West in de Oval Office met verslaggevers te praten. Trouwens meneer Trump, er was een hele erge orkaan”, aldus acteur George Takei.