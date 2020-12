Collega’s halen herinneringen op aan overleden Ludo Busschots: “Een fantastische acteur, maar ook een complexe mens”

In ‘Windkracht 10’ speelde Ludo de lichtjes zelfingenomen Flight Engineer Patrick Adams, en in ‘Albert II’ zette hij een zeer geloofwaardige Jacques van Ypersele de Strihou neer, de kabinetschef van de koning. “Dat was de rol van zijn leven”, zegt Warre Borgmans (64), die Ludo 45 jaar kende en nog intens met hem samenwerkte in ‘Windkracht 10’. “Ik heb daar alleen maar goeie herinneringen aan. Ludo was een trotse man, die ook heel handig was. Hij kon uren vertellen over de verbouwingen aan zijn huis, die hij zelf had gedaan. En hij was een goeie kok. Maar Ludo was ook niet van de gemakkelijkste. Ik herinner mij onze eerste kennismaking, toen ik naar een voorstelling in Studio Herman Teirlinck ging kijken. De acteurs moesten daar om beurt licht en klank verzorgen en die avond was het zijn beurt. Na de voorstelling vroeg ik of hij technieker was. ‘Nee, ik ben hier acteur en doe vanavond toevallig de techniek’, zei hij gepikeerd. De toon was gezet, maar achteraf is het tussen ons allemaal goed gekomen, hoor.”