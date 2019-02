Collega’s en vriendinnen Laura Lynn & Lindsay

worden constant met elkaar vergeleken: “Onze dochtertjes zien elkaar als zussen” CD

28 februari 2019

10u00

Bron: Story 0 Showbizz Ze worden voortdurend met elkaar verward en dat is niet onlogisch. Schlagerzangeressen Laura Lynn (42) en Lindsay (40) hebben veel meer gemeen dan hun blonde haar. “We hebben zelfs dezelfde stalker gehad. Die berichtjes zijn intussen gelukkig gestopt.”

Ze vertelden het allebei vorig jaar al in Story, hoe ze constant met elkaar verward worden. “Veel mensen kunnen mij en mijn collega Lindsay niet uit elkaar houden”, zei Laura toen. “Misschien omdat we allebei blond zijn en op het podium staan?”. Dat is uiteraard zo, maar in werkelijkheid kun je de vergelijking nog veel verder doortrekken. Eén ding staat buiten kijf: erg vinden de collega’s en vriendinnen de verwarring allerminst. Het wederzijdse respect is na al die jaren nog altijd even groot.

Opvallende gelijkenis 1: Schlagerkoninginnen

Van ‘Je hebt me 1000 maal belogen’ en ‘Arrivederci Hans’ tot ‘Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat’ en ‘Dag en nacht’. Laura Lynn en Lindsay mogen zich de koninginnen van de Vlaamse schlagermuziek noemen. En toch is er van onderlinge concurrentie tussen de dames geen sprake. “We zijn in de eerste plaats vriendinnen, ook al zien veel mensen ons als concurrenten”, zegt Laura. “Dat is absoluut niet het geval.” Lindsay sluit zich daar volledig bij aan, al begrijpt ze wel waarom het publiek dat denkt. “We zingen allebei in het Vlaams en willen een positieve boodschap uitstralen. De mensen mogen niet depressief worden van onze muziek. Maar als Laura een nummer 1-hit scoort, dan ben ik oprecht blij voor haar.”

Gelukkig komen jullie zo goed overeen, want vaak delen jullie dezelfde kleedkamer.

Laura: “Dat is altijd supergezellig. Ideaal om bij te praten of elkaars mening te vragen over kapsels en kledij.”

Lindsay: “Dankzij Laura ben ik ook wijn beginnen te drinken. Tijdens Het Schlagerfestival, waar we vaak al vroeg op de avond aanwezig moeten zijn, nam ze een flesje mee en zo ben ik beginnen te proeven. Ja, we maken het wel altijd gezellig in onze loge.”

Eind maart staan jullie opnieuw allebei op Het Schlagerfestival in Hasselt. Het genre is echt wel populair.

Laura: “Er werd lang op ons neergekeken, maar dat is gelukkig nu niet meer het geval. Integendeel. Schlagermuziek is populairder dan ooit. Ook bij jonge mensen. Die zingen uit volle borst mee.”

Lindsay: “Mocht je op een jaar tijd alle mensen samen zetten die naar onze optredens komen kijken, dan vullen wij een Tomorrowland. Mensen onderschatten dat soms.”

Dat jullie een jonger publiek aanspreken, komt misschien ook wel omdat jullie muziek in een moderner jasje steekt.

Lindsay: “Ja, die typische carnavalsliedjes hebben we achter ons gelaten.”

Laura: “Het is belangrijk dat je mee gaat met je tijd, maar het moet wel ambiance blijven. Als je volledig afwijkt van je pad, loop je het risico dat je vaste publiek afhaakt. Dat vind ik persoonlijk nogal gevaarlijk. Zo zal ik bijvoorbeeld nooit in het West-Vlaams zingen. Dat gaat me niet af.”

Bij Niels Destadsbader slaat dat wel aan, maar hij teert natuurlijk ook op het succes van ‘Liefde Voor Muziek’. Zou dat VTM-programma niets voor jullie zijn?

Lindsay: “Ik kijk ontzettend graag, maar deelnemen lijkt me te stressvol. Op korte tijd al die nummers leren: het maakt me nu al angstig.”

Laura: “Dat hebben we gemeen. Als ik een album opneem, sterf ik al van de zenuwen. De artiesten in ‘Liefde Voor Muziek’ maken ook geen enkel foutje. Dan zou ik wel eens de eerste kunnen zijn die dat wel doet. Ik heb ooit deelgenomen aan ‘Sterren op de Dansvloer’. Dat waren stressvolle maanden!”

Lindsay: “Aan ‘Dancing with the Stars’ zou ik wel graag deelnemen, maar ik vrees dat mijn winnaarsmentaliteit dan weer de kop zal opsteken. Als ik er dan meteen uit lig, zou ik zwaar teleurgesteld zijn. Ook al lijkt het mij een fantastische ervaring.”

Laura: “Dat was het ook, maar zwaar. Toen ik eruit lag, heb ik zitten wenen als een klein kind. Dan besef je: het was plezant, ondanks de stress.”

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN