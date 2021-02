Collega’s en vrienden van K3 reageren op afscheid Klaasje: “Uit het verleden weten we dat een vervanger zoeken wérkt”

Miguel Wiels (48) vindt het een jammere beslissing: “Met spijt in het hart zie ik haar vertrekken. Het is jammer dat ze gaat, want we konden het goed vinden met elkaar.” Al wenst hij haar natuurlijk wel het allerbeste toe in haar verdere carrière. Over de keuze om eventueel een jongen toe te laten in de - tot nu toe - meidengroep, zei hij: “Als we naar de maatschappij kijken, kunnen we ons niet meer beperken tot een meiden- of jongensgroep. Het kan best avontuurlijk worden. We hebben geen voorkeur voor een jongen of een meisje, maar we gaan op zoek naar talent. Iemand die perfect blendt met Hanne en Marthe, om zo op iets te komen dat magie uitstraalt. Ik ben er best wel zenuwachtig voor. Ik heb altijd wel schrik voor verandering. Vaak is dat angst dat het niet meer hetzelfde zal zijn als ervoor, maar ik kijk er wel naar uit.”

Lees ook Klaasje stapt uit K3: Studio 100 zoekt opvolger en dat mag deze keer ook een jongen zijn

Niels Vaesen, beter bekend als Niels William (46), richtte in 1998 K3 op en was ook hun manager tot 2002 toen hij zijn bedrijf aan Studio 100 verkocht. Heel groot was de verrassing niet voor Niels toen hij het pop-up bericht zag verschijnen op zijn gsm: “Ik kan me heel goed inbeelden dat je als jonge vrouw na 5 jaar vindt dat het genoeg geweest is. Het leven neemt nu eenmaal andere wendingen aan. K3 is een ijzersterk merk dat gedekt wordt door veel ladingen. Hun grote voordeel is dat hun publiek ook continu vernieuwt en verandert. En mensen houden nu eenmaal van een groepje die leuke muziek brengt en danst. Ik denk dat ze nu ook veel minder lang hebben nagedacht om op zoek te gaan naar een opvolger van Klaasje, omdat ze uit het verleden weten dat het toch werkt.”

Kindjes?

Jacques Vermeire (69) vernam het bericht van dochter Julie en was toch enigszins verrast. En ook weer niet. “Ik vermoed dat de beslissing een combinatie zal geweest zijn op basis van wat we nu meemaken met corona en haar privéleven. Het is voor geen enkele artiest leuk om bijna niets te kunnen doen en thuis te zitten. Misschien wil Klaasje voor wat meer zekerheid kiezen, of wil ze aan kindjes beginnen, of misschien heeft haar man een aanbieding gekregen in het buitenland. Ik kan ook maar gissen, maar het is wel zeker dat ik haar enorm ga missen. Klaasje is een ontzettend fijne madam en een supergoede actrice. Ik ben quasi de enige op de ‘K3'-set die alle K3'tjes heeft meegemaakt, dus ik maak me alvast klaar voor de volgende.” (lacht)

De papa van Klaasje, Hans Meijer (55), wilde ook kort reageren: “Ik ben natuurlijk niet verrast door het nieuws, want wij wisten het al langer. Natuurlijk heeft Klaasje er met ons eerst over gepraat, en wij vinden het na bijna zes jaar een begrijpelijke keuze. We hebben Klaasje altijd gesteund en zullen dat ook altijd blijven doen.”

Ook op sociale media regent het reacties

K3'tje Marthe reageerde via Instagram op het vertrek van Klaasje. “Voor altijd in mijn K3-hart”, schrijft ze kort en bondig onder één van hun eerste foto’s als K3.

Kort na Marthe reageerde ook Hanne op sociale media. Op Instagram deelt ze een foto waar ze samen met haar twee collega’s op te zien is. “Volg je dromen, ze weten de weg. #alleenmaarliefdevoordezetwee”, klinkt het in het onderschrift.

Ondertussen reageerden er ook al heel wat bekende gezichten op Instagram. Zo deelde Sven De Ridder een selfie met Klaasje op zijn Instagramaccount. “Hey Klaasje, veel succes meid met alles wat op je weg komt! Heerlijke herinneringen aan onze samenwerking!”, schrijft de acteur nog als tekst bij de foto.

Peter Van de Veire staat alvast klaar om in de voetsporen van Klaasje te treden. Tijdens de persconferentie maakte Gert Verhulst namelijk bekend dat de opvolger van de Nederlandse niet per se een meisje hoeft te zijn. Iets wat je de MNM-presentator duidelijk geen twee keer hoeft te vragen, want hij deelde op Instagram een foto waar hij zijn uniform - inclusief blonde pruik - al heeft aangetrokken.

Van de Veire is niet de enige radiopresentator die reageerde op het vertrek van Klaasje. Ook Maarten Vancoillie deelde een foto met de meiden van K3 op Instagram. “Hoe ga ik mijn haar nu kleuren?”, klinkt het daar.

Verder zijn er nog aantal BV’s die maar wat graag in de schoenen van Klaasje willen staan. Sieg De Doncker vraagt op sociale media alvast al lachend of hij haar plaats mag innemen. Daarnaast wenst hij de blondine ook nog heel veel succes met haar toekomstplannen.

Dorothee Dauwe denkt dan weer dat haar collega Maarten de ideale vervanger zou zijn. “Zoek niet verder “, schrijft zij bij de foto die ze deelde op sociale media. Hier is trouwens te zien hoe vanCoillie op een podium staat met een wel zeer toepasselijke outfit aan.

