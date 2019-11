Collega's en volgers steken Xavier Taveirne hart onder de riem na homofoob bericht SDE

14 november 2019

21u10 1 Showbizz Minder fijn nieuws voor Xavier Taveirne (38). In zijn mailbox kreeg hij een homofoob bericht binnen, dat hij prompt deelde met zijn volgers op Twitter. Die reageerden verbijsterd, en staken de presentator meteen een hart onder de riem.

“Gaat lekker weer in de mailbox”, schreef Xavier Taveirne bij een berichtje dat hij binnenkreeg. Een persoon had hem in niet mis te verstane bewoordingen laten weten dat hij niet meer naar Het Journaal zou kijken wanneer Taveirne het presenteerde, en dat alleen vanwege Taveirne’s seksuele voorkeur. “Sorry, geen janetten”, sloot de persoon het bericht nogal cru af.

Hoewel de Radio 1-presentator, die deeltijds ook Het Journaal presenteert op Eén, nogal laconiek reageerde op het bericht, kon hij wel op steun rekenen van zijn collega’s en volgers. “Goed om weten voor die persoon: op de redactie houden we van Xavier. En hierdoor nog meer dan ooit”, reageerde Michaël Van Droogenbroeck. Waarop Taveirne antwoordde met: “Heb je me toch stil mee gekregen. Diezelfde vloer weet hoe uitzonderlijk dat is. Merci!” Politica Valerie Van Peel gaf vervolgens nog advies aan de radiopresentator: “Ik antwoord altijd met: ‘geachte x, dank voor uw bericht. Ik wens u veel beterschap. Warme groeten, Valerie’ ... Werkt altijd”, liet ze weten. Andere volgers bewonderden dan weer Taveirne’s beslissing om de naam van de schrijver weg te laten. Zo schrijft iemand: “Iedereen mag weten wie deze homofoob is. Als hij/zij het lef niet heeft om publiek te worden had hij/zij maar niets moeten sturen denk ik dan.” En Radio 1-collega Benedikte Coussement besloot mooi: “Ik wil alleen maar méér Xavier. Op tv, op de radio, op het strand. Overal.”

Gaat lekker weer in de mailbox. pic.twitter.com/RgEwufVfjj Xavier Taveirne(@ ksavjee) link