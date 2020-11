Collega’s en BV’s reageren verslagen op overlijden van Ward Verrijcken: “Eén van de warmste mensen die ik ben tegengekomen”

Literatuur Podcast ‘Relaas’ met 1,2 miljoen volgers wordt nu ook een boek: "We moeten vier keer naar het politiekan­toor, waar we de ene na de andere valse verklaring afleggen”

12:00 Geen traditionele Boekenbeurs dit jaar, maar met de herfstvakantie in het verschiet is dit wél de periode om aandacht te besteden aan onze auteurs én boeken in het Feest van het Boek, met als resultaat enkele tips voor een bezoek aan de boekenwinkel. Zoals ‘Relaas’, een podcast over de verhalen van doodgewone Vlamingen, die nu ook in boekvorm verschijnt. Zo vertelt Jurgen over het kattenkwaad dat hem in een verhoorkamer deed belanden.