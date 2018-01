Collega-rapper: "Boef is een hypocriet met het IQ van een goudvis" DBJ

20u45

Bron: De Morgen 50 ANP Rapper Boef Showbizz Steeds meer collega-rappers geven hun mening over de zaak Boef. Onder hen ook de Brusselse rapper Gorik van Oudheusen, beter bekend als Zwangere Guy. In een opiniestuk in De Morgen laat hij geen spaander heel van de Nederlandse rapper: "I n naam van mijn vrouw, mijn zus en alle vrouwen op deze aardkloot: een welgemeende fuck you", zegt hij in zijn stuk.

De uitspraken van Sofiane Boussaadia, de echte naam van Boef, laten niemand koud. Op sociale media regent het reacties en ook verschillende radiodj's beslisten al om de rapper niet meer te draaien. Nu komt er ook reactie uit de Belgische hiphop-scène. Zwangere Guy schreef een opiniestuk voor De Morgen en zegt daarin dat de heisa terecht is.

“Boef is meer een opgeblazen popartiest dan een rapper”, schrijft hij. “De man, Sofiane Boussaadia, heeft niet veel met hiphop te maken. Een van de diepste funderingen van hiphop is namelijk respect, wat bij deze artiest zeer ver te zoeken is. Laten we dan ook hopen dat januari 2018 de laatste maand van zijn carrière wordt. Al is daar veel meer voor nodig dan zo’n domme opmerking van hem.”

Instagram Gorik van Oudheusen alias Zwangere Guy

Gorik verwijst ook naar een video op een freestyleplatform waar hij zich 45 seconden lang vrouw- en homo-onvriendelijk zou hebben uitgelaten.

“Eerst twijfelde ik om dit stukje te schijven. Ik ben om te beginnen een rapper en geen opiniemaker. Ten tweede verdient deze hypocriete figuur met het IQ van een goudvis deze aandacht niet. Naar Boef stopte ik met luisteren de dag dat ik zijn zin ‘Ik heb een slaaptekort want ik slaap te kort’ hoorde. De man is er desondanks toch in geslaagd om bekend te worden. Welaan dan, beste Boef, rust wordt je niet gegund zolang je haat als deze blijft verspreiden. En in naam van mijn vrouw, mijn zus en alle vrouwen op deze aardkloot: een welgemeende fuck you.”