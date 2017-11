Coleen verdedigt overspelige echtgenoot Wayne Rooney, zijn ex-minnares haalt uit: "Pure aandachtzoekerij"

In een lange Facebookpost verdedigt Coleen, de hoogzwangere vrouw van Everton-spits Wayne Rooney, haar overspelige echtgenoot. Zijn ex-minnares Laura Simpson is furieus. Redactie

11u08 0 Photo News "Ik wil ons huwelijk redden en als gezin samenblijven", zegt Coleen Rooney.

"Ja, ik draag mijn trouwring weer...", begint Coleen haar Facebookbrief. "Sommige mensen hebben medelijden met mij. Dat is niet nodig. Ik ben een sterke vrouw. Anderen vinden mij een idioot omdat ik mijn huwelijk niet wil opgeven. Ik ben géén idioot. En nee, ik neem Wayne niet terug alsof er niks gebeurd is. Het is een rottijd geweest. We hebben tijd apart doorgebracht. Ik dacht dat mijn huwelijk voorbij was."

"Wayne heeft domme fouten gemaakt. Van sommige heeft hij geleerd, van andere duidelijk niet. Ik weet één ding: te veel alcohol tijdens een avondje stappen is gevaarlijk en er worden veel domme dingen gedaan en gezegd onder invloed. Ik zou NIEMAND vertrouwen die te veel op heeft, drank verandert mensen. Wayne heeft een domme, egoïstische fout gemaakt."

"Het is míjn beslissing om samen te blijven. Hou ik van Wayne? Ja. Ik zou best alleen mij plan kunnen trekken, samen met de kinderen. Maar zo wil ik niet leven. Ik wil ons huwelijk redden en als gezin samenblijven."

De verzoenende taal van Coleen is slecht gevallen bij Waynes ex-minnares Laura Simpson. Zij zat bij de voetballer in de auto toen hij afgelopen zomer door de politie werd tegengehouden. Hij was dronken, en was aan het kussen en knuffelen met Laura.

"Wat een hoop onzin", aldus Laura op Twitter. "Dit is pure aandachtzoekerij." Ze kreeg meteen een pak reacties in de trant van "Blijf weg van getrouwde mannen, jij slet." De tweet van Laura is inmiddels verwijderd.

Photo News Coleen heeft haar man vergeven.

Photo News De voetbalvrouw draagt haar trouwring weer.

Photo News Waynes ex-minnares Laura Simpson.