Coldplay zingt Iraans protestnummer tijdens concert: “We betuigen onze steun aan alle mensen die vechten voor hun vrijheid”

Celebrities Rock-'n-roll-legende Jerry Lee Lewis (87) overleden

De Amerikaanse zanger Jerry Lee Lewis is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij gold als een van de belangrijkste vertolkers van het rock-’n-rollgenre dat opkwam in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Zijn bekendste nummer was ‘Great Balls of Fire’. Lewis stierf in zijn woning in Memphis, Tennessee, zo heeft zijn agent bekendgemaakt.

28 oktober