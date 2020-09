Coely worstelde met zware depressie: “Op een bepaald moment hoefde het voor mij niet meer” Redactie

09 september 2020

11u00

Bron: Humo 0 Showbizz Dankzij haar muzikale carrière heeft Coely momenteel twee voetjes op het droge. Maar dat was niet altijd zo. Ze groeide op in armoede, kreeg een zware klap te verwerken toen haar moeder een beroerte kreeg en moest vaak voor haar jongere broertjes zorgen. “Op een bepaald punt dacht ik: ‘Het hoeft voor mij niet meer.’”

“Ik nam al jaren te veel hooi op mijn vork en ik was moe in mijn hoofd”, zo zegt Coely in ‘Humo’. “Mijn carrière kende een vliegende start, maar dan kreeg mijn moeder een beroerte. Voor mij was het logisch dat ik haar rol overnam en voor mijn broertjes zorgde. Maar een mens kan niet alles tegelijk: het voelde alsof er langs alle kanten aan mij werd getrokken. Ik voelde me slecht, twijfelde over alles, had nachtmerries en kreeg ook nog eens een appendicitis. Het werd me allemaal te veel. Op een bepaald moment dacht ik: ‘Voor mij hoeft het niet meer, ik maak er een einde aan.’ Gelukkig was er een stemmetje dat me tegenhield. Want als ik het had gedaan, dan had ik al die prachtige dingen niet meegemaakt. Het was de nasleep van wat er allemaal in mijn leven al gebeurd was, denk ik.”

Geldproblemen

“Ook geld begon echt een issue te worden. Al op mijn 18de, toen ik alleen woonde in Gent, verdiende ik goed, maar dat geld bracht me in de problemen. Als je niks hebt, weet je hoe je met die beperkte bedragen moet omgaan, maar nu tastte ik in het duister. Ik wist niet hoe ik moest sparen, zelfs de huur betalen was geen evidentie. Ik wilde vooral ‘mijn mensen’ gelukkig maken, dat leefde enorm in mij. Als er iemand geld nodig had, dan deelde ik het uit. Of ik zorgde voor cadeautjes. En op den duur schoot er niks meer over. Voor mezelf kocht ik niks, enkel eten. Ik verwaarloosde mezelf.”

Gelukkig gaat het nu veel beter met haar en heeft ze geleerd dat ze zelf ook mooie dingen verdient. “Ik laat geld me niet meer de baas zijn. En met of zonder: ik ben nog steeds een gelukkig persoon.”

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of online op www.zelfmoord1813.be.