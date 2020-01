Coely kampte jarenlang met depressie: “Ik heb dieper dan diep gezeten” TK

04 januari 2020

19u00 0 Showbizz Rapster Coely heeft jarenlang geworsteld met een depressie. Dat maakte ze zelf bekend in een lange Facebookpost. Daarin blikt ze terug op het afgelopen decennium: “Ik was mezelf helemaal kwijt”, klinkt het.

“Ik heb gereflecteerd over alles dat gebeurd is het afgelopen decennium”, steekt de rapster van wal op Facebook. In het Engels legt ze uit dat ze gevochten heeft tegen een depressie. Precieze data geeft ze niet, maar het lijkt wel over een jarenlange strijd te gaan. “Ik heb dieper dan diep gezeten, mezelf zo hard verwaarloosd dat ik op een bepaald moment depressief werd. Ik zat diep, wilde zelfs het daglicht niet meer zien. Ik had ‘s nachts nachtmerries en mijn lichaam was helemaal verkrampt door de pijn die binnenin me zat. Ik verloor mijn geloof en bijna mijn moeder, en moest een tijdje zelf de mama van mijn broers zijn. Ik zette een vrolijk gezicht op, maar wist totaal niet hoe ik mezelf op de eerste plaats moest zetten. Het was een constante strijd en ik was mezelf helemaal kwijt.”

Toch gaf ze nooit op, en dat heeft alles met haar omgeving te maken. “Ik zal nooit vergeten dat ik nooit alleen was. De mensen in mijn leven gaven me stof om over na te denken. ‘Wakker worden, Coco. Je kan dit, Coco. Praat met ons, Coco, sluit jezelf niet af. Laat je gevoelens toe, Coco. Misschien moet je hulp zoeken, Coco.’”De liefde van haar familie, haar vrienden en haar team sleurde haar erdoor. “Zonder hen zou ik niet de persoon zijn die ik nu ben. Ik voel me echt een gelukzak dat ik zo’n goede omgeving heb, zeker omdat zij zelf ook zware tijden hebben gehad.”

Intussen is ze aan de beterhand. “2019 was een jaar van genezing. Ik heb meer zorg voor mezelf gedragen en heb mezelf meer liefde gegeven. Het voelt goed.” Ze trad ook in het huwelijksbootje met haar vriend Ben en ze hebben intussen samen een huis gekocht. “En de opname van mijn nieuwe album loopt ook als een trein. Ik kan niet wachten tot het uitkomt!”