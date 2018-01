Coely draagt MIA op aan zieke mama SV

30 januari 2018

22u56 0 Showbizz Coely won vanavond twee MIA's, die van beste Urban en die van beste Solo Vrouw. Ze draagt haar overwinning op aan haar zieke moeder.

Ze was er graag bij geweest, maar ziekte hield haar thuis. Daarom droeg Coely, Queen C sinds haar zegetocht op de MIA's, haar overwinning als Beste Vrouw Solo op aan mama Elysee.

"Echt jammer dat ze er niet bij kon zijn. Maar ze is ziek en moest het van thuis uit volgen. Mijn moeder is diegene die me muziek heeft leren kennen en me muzikaal heeft opgevoed. Daarom is deze voor haar. En voor alle vrouwen. Hoog tijd dat we allemaal tonen dat we ons mannetje kunnen staan." Ook tijdens de uitzending had de zwarte parel zich al laten horen. "Er moeten meer fucking vrouwen bij de MIA's. Sorry dat ik vloek, maar 'women is the future'!"