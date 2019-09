Coco Jr. getuigt over zijn ADD: “Ik neem een pilletje rilatine als ik iets moet afwerken” Redactie

"We zijn allebei lui en hebben last van uitstelgedrag", zegt Cocojr. (54) over zichzelf en z'n oudste zoon Zion (19). En er zijn wel meer gelijkenissen, zo leren we uit hun indringende dubbelgesprek in 'De Familie Van Elsen' op Joe. Zo hebben beide heren ADD en maakten ze gebruik van medicatie.

“Hoe ouder we worden, hoe dichter we bij elkaar staan en hoe meer we in elkaar ­herkennen. Ons uitstelgedrag bijvoorbeeld. We hebben ook allebei ADD en proberen ­daardoor bepaalde dingen te vermijden. Maar een probleem lossen we wel altijd op. We laten het nooit lang nazinderen.” Bij Cocojr. kwam het besef dat hij ADD had pas op volwassen leeftijd. Bij Zion werd dat al vastgesteld in het vierde leerjaar. “Ik had problemen om mezelf te concentreren en was altijd heel snel afgeleid”, aldus Zion.

Hij ging op internaat om meer structuur te krijgen, maar uiteindelijk nam hij toch zijn toevlucht tot medicatie. “Al vonden we om de vier uur een pilletje rilatine nemen uiteindelijk toch niet zo’n goed idee. Daarom ben ik overgeschakeld op een ander medicijn, maar daar ben ik intussen ook al lang mee gestopt. Met de jaren gaat het wel beter met mijn ADD.” Ook Cocojr. neemt af en toe rilatine, al gebeurt dat heel sporadisch. “Ik neem een pilletje als ik iets moet afwerken. Ik schrijf teksten en verzamel veel informatie, waardoor ik op een bepaald moment het bos door de bomen niet meer zie. Met wat medicatie lukt dat dan wel.”