Coco Jr. en zijn zoon in ‘De Familie Van Elsen’: “Ik val op vrouwen met een hoekje af, maar ik stel ze niet allemaal voor aan Zion” MVO

31 augustus 2019

12u00 0 Showbizz Vandaag was Coco Jr. samen met zijn zoon, Zion, te gast in ‘De Familie Van Elsen’ op Joe, het praatprogramma van Ann Van Elsen. Daar vertelde hij over zijn familie, zijn liefdesleven, en hun aandachtsstoornis.

“Ik val op vrouwen met een hoekje af”, vertelt hij aan Ann. “Je krijgt pas inspiratie om te schrijven als er iets gebeurt in je leven, anders niet. Dus een rustig kabbelend beekje is niet aan mij besteed, vrees ik.” Volgens Coco heeft hij de voorbije tien jaar wel bijzonder weinig vriendinnen voor gesteld aan zijn zoon.

Hij vertelde ook over zijn vader, die getuige van Jehova was. “Dat leidde tot veel conflicten bij ons thuis”, klinkt het. “Dat dogmatische is niet aan mij besteed. Ik ben altijd al vrij kritisch geweest, waarmee ik bedoel dat ik dingen niet zomaar slik.” Daarom is hij vroeg van huis weggegaan. “Ik sliep soms bij vrienden thuis, als hun ouders dat niet erg vonden. Onze wegen zijn een tijdje gescheiden geweest omdat we té andersdenkend waren, maar nu kunnen we weer door één deur.” Daar is wel één voorwaarde aan verbonden: “Hij wilde mij constant overtuigen van ‘de goede boodschap’. Ik heb hem gezegd, ik wil het niet meer horen. Stop ermee. En dan kunnen we misschien terug overeen komen. Dat is nu zo, maar het heeft lang geduurd.”

Ook Zoon Zion was van de partij, en hij vertelde openhartig over zijn ADD, een aandachtsstoornis waar ook zijn vader last van heeft. “Concentreren is voor mij heel moeilijk”, meent hij. En ook Coco zelf weet waar hij het over heeft. “Af en toe neem ik ook nog medicatie, als ik écht iets moet afwerken waar ik me anders niet op kan focussen, zoals songteksten.”