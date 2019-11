Cocaïne snuiven en mogelijke verkrachting: nieuwe ontwikkelingen in ‘Thuis’ laten kijkers verdeeld achter HL

26 november 2019

20u40 0 showbizz Thilly is na het snuiven van cocaïne in een ziekenhuis beland en kan zich door een black-out niet meer herinneren of ze tijdens die trip verkracht werd. Het lijkt een plot zo weggelopen uit ‘Witse’, maar dit is wat er zich deze week afspeelt in ‘Thuis’. De soapkijkers reageren erg verdeeld.

Vrijdag stelde boksleraar Jasper (Kristof Verhassel) Thilly (Lauren Müller) in ‘Thuis’ voor om een lijntje cocaïne te snuiven. Maandag zag de kijker het vervolg: de jonge vrouw lag bewusteloos op de grond. In het ziekenhuis werd in haar bloed een mengsel van coke en ketamine vastgesteld. Thilly kon zich echter niks meer herinneren van de bewuste avond. Was er seks geweest? Of zelfs: ongewilde seks? Geen idee!

“Voor alle betrokkenen is het nog onduidelijk wat er vrijdagavond precies gebeurd is”, zegt Thuis’-producer Hans Roggen. “Jasper wil duidelijk opscheppen, maar Thilly weet het niet meer. Waldek en Judith wijzen Jasper als schuldige aan. Maar waar de waarheid ligt, is nog verre van duidelijk.”

Geschokt

De kijkers reageren op de plot rond Thilly en haar cocaïnegebruik. En wat opvalt: er zijn op sociale media duidelijk twee kampen. De ene groep voelt zich geschokt door de beelden en postte op fansites opmerkingen als “Schoon voorbeeld voor jonge kinderen, die ook meekijken”, “Wat een slechte inspiratie” of “Dit zet onze jeugd aan tot meer drugs.”

Niet iedereen is het daarmee eens. Op diezelfde kijkersfora klinken ook andere geluiden en krijgen de makers een pluim. “Dit mag zeker in ‘Thuis’ aan bod komen, want zo ziet de jeugd wat voor gevaren drugs met zich kunnen meebrengen”, staat er te lezen. Of: “Ze tonen op tv gewoon de realiteit” en “Zo maken ze dit bespreekbaar.” En ook: “Ga je je kinderen loslaten in een wereld die ze niet echt kennen? Dit is gewoon een actueel thema, want het leven is nu eenmaal geen rozengeur en maneschijn.”

Bij ‘Thuis’ vinden ze dat deze verhaalwending moet kunnen. “Wij brengen altijd verschillende verhaallijnen samen”, gaat Roggen verder. “We vertellen nu deze plot rond Thilly, die er opnieuw de randjes vanaf loopt en in de problemen komt. Maar tegelijk zijn er toch ook andere verhalen, zoals dat van Peter en zijn moeder Els, die hun relatie opnieuw willen opbouwen. Of van Tom, die zijn vaderrol serieus neemt. Of Britney, die gepest wordt. ‘Thuis’ is altijd een veelheid aan verhalen.”