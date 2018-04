Coachella staat stil bij Avicii Redactie

22 april 2018

09u27

Bron: BuzzE 0 Showbizz Ook op het festival Coachella werd stilgestaan bij de plotselinge dood van de Zweedse dj Avicii. Veel optredende artiesten herdachten de Zweed en er werd ook een minuut stilte gehouden.

De Noorse dj Kygo stond op het hoofdpodium van het festival in Indio en besloot zijn set met een nummer van Avicii uit 2017. Voor hij het toepasselijke Without You liet horen, zei de Noor dat hij veel te danken had aan Avicii. "Zonder jou had ik hier niet eens gestaan."

"Avicii was mijn grote inspiratiebron en door hem ben ik ook elektronische muziek gaan maken", zei Kygo. Hij riep de mensen op te dansen en mee te zingen. "Laten we dat doen om het leven van een geweldige muzikant te vieren."