Coach Bart Peeters heeft moeite met nieuwe regels bij ‘The Voice’: “Ja, ik zit daarmee in mijn maag”



Jan Ruysbergh

20 februari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Bart Peeters (59) weet het zeker: 2019 wordt zíjn jaar. De winnaar van ‘The Voice’ zit in zijn team (maakt hij zich sterk), hij staat minstens zes keer in een uitverkochte Lotto Arena én hij wordt in november 60. Zónder verrassingsfeest. “Wat ze bij mijn vijftigste hebben gedaan... Dat wil ik nooit meer”, zegt Bart, die eerst nog een ander katje te geselen heeft, in Dag Allemaal.

Voor de derde keer smijt Bart Peeters zich helemaal als coach in ‘The Voice Van Vlaanderen’. Al zit hij dit jaar met een andere ingesteldheid in de stoel. “Het grote verschil is dat ‘The Voice’ ineens weer een finaliteit heeft”, zegt hij.

Wat bedoel je daarmee, Bart?

Wel, de voorbije jaren was er de terechte kritiek - van de pers vooral - dat we achteraf nooit meer iets hoorden van de winnaar. We konden wel schermen met Laura Tesoro die intussen een grote ster is geworden, maar die was tweede. Gelukkig is er nu Luka Cruysberghs, de winnares van de vorige editie, die met Hooverphonic de hele wereld rond toert. Zij toont aan dat ‘The Voice’ winnen wel degelijk het begin van een mooie carrière kan betekenen.

En na twee afleveringen kunnen we zonder overdrijven zeggen dat er nog flink wat onontdekt zangtalent rondloopt in Vlaanderen, hé Bart.

Het niveau ligt dit jaar waanzinnig hoog, en dat meen ik echt. En geen kandidaten die aan de muziekschool van Paul McCartney studeren, hé, zoals Louis De Roo in de vorige editie. Ik heb liever dat ze geen cursus ‘How to be a candidate in The Voice worldwide’ krijgen. Dit jaar zijn er mensen bij die datzelfde waanzinnige niveau halen, maar het niet eens van zichzelf beseffen. Ruwe diamanten, zo heb ik ze graag. En er zitten er zo wel een paar in mijn team. Meer zelfs, ik durf nu al te zeggen dat mijn team misschien wel de winnaar zal aanleveren dit jaar. Eigenlijk ben ik daar zelfs zeker van. (lachje)

Jij wil de strijd met de andere coaches duidelijk wat oppoken. Hoe zit het trouwens met de onderlinge concurrentie?

We zijn alle vier vrienden, en achter de schermen zitten we te grappen en te grollen. Maar zodra we de studio binnenwandelen en in die stoel gaan zitten, gaan de stekels omhoog.

Zeker nu jullie elkaar kunnen blokkeren.

‘Coachke pest’, noem ik dat. Maar ach, dat maakt het extra spannend. Ik zit meer in mijn maag met die nieuwe regel dat de stoelen niet meer omdraaien bij een kandidaat die naar huis moet.

Terwijl die vroeger nog een troostend woordje kreeg van jullie.

(knikt) Precies, de zielenzalving. De hartjes werden gerepareerd. En dat is nu weg. Dat komt nogal koud over, vind ik. De andere coaches ook trouwens.

Hebben jullie dat laten weten aan de makers van ‘The Voice’?

Ja, we hebben hen gezegd dat er commentaar zou komen. Dat kijkers zouden zeggen: ‘Wat een harde wedstrijd is dat geworden!’ Ik wil er wel bij vertellen dat je op tv niet álles ziet.

Hoezo?

Wel, wij hebben er iets op gevonden om de nieuwe regel te omzeilen. Soms sprongen we toch uit onze stoel om nog even te gaan praten met zo’n kandidaat, en dan ontstonden er soms spontane duetten. De brokken lijmen, dat vind ik heel belangrijk. Er hangt voor de kandidaten ook wel wat meer vanaf dan bij ‘The Voice Kids’ of ‘The Voice Senior’.

Over ‘The Voice Senior’ gesproken: raar dat we je daarin niet als coach gezien hebben.

Ze hebben mij gevraagd, hoor. Maar ik heb beleefd bedankt.

Waarom?

Mensen coachen die ouder zijn dan ik, daar heb ik het moeilijk mee. Ik buig als een knipmes. Ik zal altijd zeggen: ‘Meneer of mevrouw, wat kan ik voor u doen?’ Het is voor mij onmogelijk om tegen zo’n ouder iemand te zeggen: voor u draai ik niet om. Dat krijg ik gewoon niet over mijn hart. Het was ontroerend mooie televisie, maar de originele ‘The Voice’ blijft the real thing. Het lijkt me beter dat ik mij daartoe beperk. Ach, ik had het toen toch te druk met mijn ‘Brood voor morgenvroeg’-­tournee en mijn nieuwe programma dat ik maak voor de VRT.

Ook dit jaar komt er een tournee: er staan je minstens zes uitverkochte shows in de Lotto Arena te wachten.

Ja, Bart Peeters Deluxe, en we weten nog niet waar dat gaat eindigen. Maar noem ’t vooral niet ‘de show om zijn zestigste verjaardag te vieren.’ I hate it!

Oei, ’t ligt gevoelig, blijkbaar.

Leeftijd is maar een getal, vind ik. Het gaat erover hoe je je fysiek en mentaal voelt. (laat een stilte vallen) Niet dat ik een probleem heb met die verjaardag die er op 30 november aankomt, absoluut niet. Maar bij mijn vijftigste verjaardag hebben ze mij naar een verrassingsshow van Peter Van de Veire gelokt. Zoiets gaan ze mij geen twee keer lappen!

Waarom vond je dat niet leuk?

Iedereen was er: familie, vrienden, collega’s, de honden… Ze waren echt niemand vergeten.Leuk allemaal, maar ik dacht: dit kan maar één ding betekenen: ‘Het is tof geweest Bart, we gaan je vieren, daaaaag!’ Ik kreeg ineens het gevoel dat ik afgeschreven was. Ik heb er zelfs een tijd een writer’s block van gekregen, ik was totaal van de kaart. Dus deze keer hou ik liever zelf de teugels in handen.

Is genoteerd. Waarom ga je eigenlijk niet meteen naar het Sportpaleis? Dan hoef je maar drie shows te geven om evenveel mensen te plezieren.

Da’s waar. In de Lotto Arena kunnen achtduizend mensen, in het Sportpaleis minstens zestienduizend. Maar mijn muziek heeft een iets intiemere setting nodig. Plus: ik heb er graag humor bij, en dan is goede verstaanbaarheid noodzakelijk.

Heb je al een idee wat je allemaal in je show gaat brengen?

’t Wordt een ‘Greatest hits’-show. Voor het eerst. Fans hebben spontaan lijstjes ingezonden, en daaruit is een lijst van vijfendertig nummers gekomen. Dat is natuurlijk te veel. Op zich is ’t wel logisch, want ik ben intussen als Nederlandstalige zanger al veel langer bezig dan de periode waarin ik met The Radios ­Engelstalige hits scoorde. Soit, het is een luxe dat ik uit zoveel nummers kan kiezen. Veel van die liedjes zijn ook echt heel bekend bij het grote publiek.

Je kan altijd een paar medleys brengen.

Geen medleys, no way! Maar je kent mij, er zal altijd plaats zijn voor verrassingen. Ik heb al eens een hele prettige ervaring gehad met een pop-upkoor van ruim 300 mensen, dus zoiets wil ik er heel graag bij. Het wordt wel uitgebreid naar 500 mensen. Maar ik nodig zeker ook nog andere gasten uit.

Je had het daarnet al even over je nieuwe VRT-programma. Daar wordt nu al zo lang geheimzinnig over gedaan... Kan je er iets meer over vertellen?

Nee. (lacht) Maar je weet: als ik een programma maak, zal muziek nooit veraf zijn. Het format is al drie jaar geleden afgeklopt bij de VRT, maar we hebben gewacht tot alle omstandigheden goed zaten. Het programma heeft te maken met het feit dat ik pas op latere leeftijd de zanger en muzikant geworden ben die ik graag wilde zijn. Het wordt dus een soort verbinding tussen de ‘Brood voor morgenvroeg’-tournee en de shows in de Lotto Arena. Je hoort er ­binnenkort meer over!